Украинская певица Ната Жижченко (ONUKA) во Всемирный день среды обитания, 6 октября, привела несколько мыслей об эко-сознании людей. Артистка не понимает, как человечество может летать в космос и в то же время становиться причиной экологических катастроф в мире. Женщина просит беречь то, что дает природа, и наслаждаться моментом.

Лидер группы ONUKA является одной из немногих звезд, которая активно пропагандирует тему экологического сознания среди украинцев. В новой заметке в Инстаграме она отметила, что именно из-за халатности людей в Нью-Йорке установили часы, которые показывают отсчет до неотвратимого глобального климатического кризиса.

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"Человечество своей деятельностью просто губит все: безжалостно использует землю, жестоко относится к животным, оскверняет воздух, каоторым дышит, разрушает естественный порядок, который уже не сможет восстановить и без которого не сможет выжить. Так, в Нью-Йорке установили часы, которые показывают отсчет до неотвратимого глобального климатического кризиса. И произойдет он всего через 7 лет. А самое ужасное то, что мы практически не можем лично редактировать такие изменения, потому что даже если все одновременно станут экосознательными, планета все равно не сможет резко обнулить все изменения и негативное влияние, которое мы совершили", – отметила Жижченко.

Артистка добавила, что подтверждением этому является экологическая катастрофа на Камчатке, где, из-за вероятного попадания в воду залива нефтепродуктов, погибли тысячи морских существ. ONUKA также вспомнила и пожарах, которые бушуют в мире. Вероятно, она имела в виду и пожары на Луганщине.

От масштабных пожаров до локальных аварий танкеров с нефтью – любое из экологически неблагоприятных событий напрямую влияет не только на естественный мир, но и на каждого из нас, хотя и порой это влияние остается незаметным, но значительным. Человек достиг невероятного уровня развития: летал в космос, создал машины, сделал неслыханные открытия, но единственное, на что он никогда не будет способен – повернуть время вспять, и изменить то, что когда-то совершил. Берегите минуты и красоту, которую мы сейчас можем созерцать,

– убеждена ONUKA.

Что известно о катастрофе на Камчатке в России?

На полуострове Камчатка в России произошло экологическое бедствие: