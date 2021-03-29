Любовний гороскоп цього тижня з 29 березня по 4 квітня принесе кілька сюрпризів для пар. І якщо в когось вони будуть приємні, то в інших – навпаки. Яким буде ваше особисте життя та чи знайдете ви своє кохання – читайте любовний гороскоп.

У любовному гороскопі на тиждень 29 березня – 4 квітня 2021 року ви дізнаєтеся, як складуться ваші стосунки з другою половинкою на найближчі дні. Кого чекає гармонія та щастя, а кого сварки – читайте нижче.

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Любовний гороскоп на тиждень 29 березня – 4 квітня 2021 року для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Любовний гороскоп на тиждень 29 березня – 4 квітня 2021 року для Овна

Овнам на початку тижня будуть відчувати хвилювання через нещодавній конфлікт з партнером. Тому зараз треба знайти спосіб примиритися. Як тільки ви це зробите, між вами все налагодиться. А на вихідних у вашому любовному житті з'явиться пристрасть та безліч чарівних емоцій. Це зблизить вас ще більше.

А самотні Овни мають впевнено рухатися до своєї мети – пошуку кохання. Не дозволяйте собі думок, що ви не не повинні шукати другу половинку. Але переконайтеся, що ви готові до стосунків.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Любовний гороскоп на тиждень 29 березня – 4 квітня 2021 року для Тельця

Цей тиждень не дуже сприятливий для стосунків Тельців. Будь-які ваші фрази можуть привести до раптової суперечки з партнером. І це може негативно позначитися на ваших стосунках. Тому намагайтеся уникати агресії та будьте відвертими з другою половинкою, щоб мати гармонійні стосунки. Постарайтеся провести романтичний вечір вдвох у найближчі дні.

Натомість одинокі Тельці будуть відчувати потребу в спілкуванні. Зокрема, ви будете готові до флірту, але одночасно з цим почуватиметеся невпевненими у собі. Інша людина відповість вам взаємністю, тож будьте більш впевнені.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Любовний гороскоп на тиждень 29 березня – 4 квітня 2021 року для Близнюків

Цей тиждень з 29 березня по 4 квітня принесе позитивні зміни в особисте життя Близнюків. Ви можете спланувати чарівні вихідні зі своїм партнером. І вам зараз не треба сваритися, адже це може створити проблеми у ваших стосунках. Будьте спокійні і висловлюйте своє кохання партнерові.

А самотні Близнюки не мають боятися знайомитися з іншими людьми через страх відмови. Астрологи переконують, що вам пора знайти нові стосунки. Тож, будьте відкритими та не відхиляйте пропозиції сходити на побачення.

Рак (22 червня – 22 липня)



Любовний гороскоп на тиждень 29 березня – 4 квітня 2021 року для Рака

За словами астрологів, розташування планет цього тижня поверне любовне життя Раків на правильний шлях. Між вами та вашою коханою людиною буде панувати любов та гармонія. А до кінця тижня ви привнесете у ваше любовне життя трохи ентузіазм та романтики. А на вихідних – ви будете насолоджуватися чудовими моментами з вашим партнером.

Одинокі Раки зараз мають думати про свою кар'єру та саморозвиток. Тому насолоджуйтеся своєю свободою та не шукайте другу половинку. Це трапиться згодом, коли ви цього не чекатимете.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Любовний гороскоп на тиждень 29 березня – 4 квітня 2021 року для Лева

Цей тиждень може бути доволі складним для стосунків Левів. Якісь дрібні питання можуть спричинити сварку між вами та партнером. Ближче до кінця тижня ви зможете поговорити та зблизитися з коханою людиною. Адже щире спілкування допоможе вирішити проблеми та покращити ситуацію у стосунках. І частіше зізнавайтеся один одному у коханні.

Самотні Леви цього тижня повинні нарешті зробити крок на зустріч людині, яка давно вас приваблює. У вас одне життя, тож не бійтеся першими проявити симпатію. Адже завдяки цьому ви зможете стати щасливими.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)



Любовний гороскоп на тиждень 29 березня – 4 квітня 2021 року для Діви

Цього тижня любовне життя Дів буде мати злети та падіння. Можливо, вам доведеться зіткнутися з сварками. У вас попереду важкі часи, тож спробуйте зміцнити зв’язок з партнером за допомогою слів та вчинків. До кінця тижня ситуація між вами покращиться, і ви відчуєте полегшення.

Одиноким Дівам варто визначитися з кандидатами на своє серце. Не мучте кількох людей та зізнайтеся, до кого справді відчуваєте симпатію. І спробуйте з цією людиною побудувати романтичні стосунки.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Любовний гороскоп на тиждень 29 березня – 4 квітня 2021 року для Терезів

Тиждень з 29 березня по 4 квітня буде доволі звичним для Терезів – вам не варто очікувати на щось надто хороше чи погане. Є ймовірність, що ви можете допустити певні помилки, які можуть вплинути на гармонію у ваших стосунках. Тому більше говоріть з коханою людиною та підніміть йому /їй настрій. До прикладу, можете влаштувати приємний сюрприз чи романтичний вечір.

Самотні Терези не мають просто стояти на місці. Краще дійте – знайомтеся з іншими, фліртуйте, весело проводьте час. Зараз не час нудьгувати, навіть якщо ви без пари.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Любовний гороскоп на тиждень 29 березня – 4 квітня 2021 року для Скорпіона

Цей тиждень може бути сповнений сюрпризів для Скорпіонів. Якщо ви плануєте одружитися чи чекаєте пропозицію від коханої людини, то це може статися саме зараз. Адже між вами панує любов і ви готові "винести" стосунки на новий рівень. А на вихідних можете запланувати коротку поїздку з своїм партнером.

Водночас одиноким Скорпіонам зараз не варто поспішати вступати у нові стосунки. Наберіться терпіння та дочекайтеся знайомства з людиною, яка змінить ваше життя та зробить щасливим у майбутньому.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Любовний гороскоп на тиждень 29 березня – 4 квітня 2021 року для Стрільця

Цей тиждень буде цікавим та захоплюючим для Стрільців, адже він може змінити ваше любовне життя. Ви разом з другою половинкою можете спланувати майбутнє чи навіть наважитися на рішучий крок. У вас все буде чудово. Але деякі сімейні пари можуть зіткнутися з проблемами. Вам не вдасться зберегти баланс між роботою та особистим життям і це призведе до сварки. Але згодом все вирішиться.

А самотні Стрільці у найближчі дні, швидше за все, зустрінуть особливу людину. Однак, не поспішайте, вам варто краще дізнатися його/її та приймати лише виважені рішення. Переконайтеся, що це точно "ваша" людина.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Любовний гороскоп на тиждень 29 березня – 4 квітня 2021 року для Козерога

Козероги у період з 29 березня по 4 квітня можуть мати деякі проблеми у стосунках. Але ви зможете подолати їх через спілкування та розуміння. Ваше любовне життя може налагодитися завдяки відпустці чи спільним вихідним. Адже це принесе іскру та пристрасть у ваші стосунки.

Натомість одинокі Козероги матимуть несприятливий тиждень для початку нових стосунків. Ви можете зустріти чарівну людину, але не поспішайте одразу вступати у стосунки. Спочатку побудьте друзями та спробуйте краще зрозуміти одне одного.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Любовний гороскоп на тиждень 29 березня – 4 квітня 2021 року для Водолія

Водоліям цього тижня варто приділити більше часу своїм стосункам. Щоб вас не "поглинула" рутина, варто освіжити стосунки. Романтичний вечір, приємні повідомлення чи подарунки допоможуть вам висловити свою любов і покращити стосунки. Це сприятливий час для короткої відпустки, подорожі чи просто побачення.

А самотні Водолії отримають шанс познайомитися зі важливою людиною, яка зможе змінити ваше життя на краще. Але розвивайте стосунки поступово, щоб вони мали перспективи тривати довго.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Любовний гороскоп на тиждень 29 березня – 4 квітня 2021 року для Риб

Для Риб цей тиждень може бути складним. Адже ваші стосунки працюють на відданості та готовності допомогти. Але у найближчі дні у вашій парі виникнуть проблеми, які можуть спричинити стрес та погіршити стосунки. Зараз вам варто підтримати один одного та переконати партнера, що справді кохаєте.

Водночас цей тиждень буде сприятливий для самотніх Риб. Адже ви зможете отримати пропозицію про початок стосунків. Але будьте обережні та не ведіться на порожні балачки. Переконайтеся, що з цією людиною ви зможете побудувати спільне майбутнє.