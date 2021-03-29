Любовный гороскоп этой недели с 29 марта по 4 апреля принесет несколько сюрпризов для пар. И если у кого-то они будут приятные, то у других – наоборот. Какой будет ваша личная жизнь и найдете ли вы свою любовь – читайте любовный гороскоп.

В любовном гороскопе на неделю 29 марта – 4 апреля 2021 года вы узнаете, как сложатся ваши отношения со второй половинкой на ближайшие дни. Кого ждет гармония и счастье, а кого ссоры – читайте ниже.

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Любовный гороскоп на неделю 29 марта – 4 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Любовный гороскоп на неделю 29 марта – 4 апреля 2021 року для Овна

Овны в начале недели будут чувствовать волнение из-за недавнего конфликта с партнером. Поэтому стоит сейчас найти способ примириться. Как только вы это сделаете, между вами все наладится. А на выходных в вашей любовной жизни появится страсть и множество волшебных эмоций. Это сблизит вас еще больше.

А одинокие Овны должны уверенно двигаться к своей цели – поиску любви. Не позволяйте себе думать, что вы не должны искать вторую половинку. Но убедитесь, что вы готовы к отношениям.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Любовный гороскоп на неделю 29 марта – 4 апреля 2021 року для Тельца

Эта неделя не очень благоприятна для отношений Тельцов. Любые ваши фразы могут привести к внезапному спору с партнером. И это может негативно сказаться на ваших отношениях. Поэтому старайтесь избегать агрессии и будьте откровенны со второй половинкой, чтобы иметь гармоничные отношения. Постарайтесь провести романтический вечер вдвоем в ближайшие дни.

Зато одинокие Тельцы будут испытывать потребность в общении. В частности, вы будете готовы к флирту, но одновременно с этим будете чувствовать неуверенность в себе. Другой человек ответит вам взаимностью, поэтому будьте более уверены.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Любовный гороскоп на неделю 29 марта – 4 апреля 2021 року для Близнецов

Эта неделя с 29 марта по 4 апреля принесет положительные изменения в личную жизнь Близнецов. Вы можете спланировать очаровательные выходные со своим партнером. И вам сейчас не надо ссориться, ведь это может создать проблемы в ваших отношениях. Будьте спокойны и выражайте свою любовь партнеру.

А одинокие Близнецы не должны бояться знакомиться с другими людьми из-за страха отказа. Астрологи убеждают, что вам пора найти новые отношения. Поэтому, будьте открытыми и не отклоняйте предложения сходить на свидание.

Рак (22 июня – 22 июля)



Любовный гороскоп на неделю 29 марта – 4 апреля 2021 року для Рака

По словам астрологов, расположение планет на этой неделе вернет любовную жизнь Раков на правильный путь. Между вами и вашим любимым человеком будет царить любовь и гармония. А к концу недели вы привнесете в вашу любовную жизнь немного энтузиазма и романтики. А на выходных – вы будете наслаждаться замечательными моментами с вашим партнером.

Одинокие Раки теперь должны думать о своей карьере и саморазвитии. Поэтому наслаждайтесь своей свободой и не ищите вторую половинку. Это случится со временем, когда вы этого не будете ждать.

Лев (23 июля – 23 августа)



Любовный гороскоп на неделю 29 марта – 4 апреля 2021 року для Льва

Эта неделя может быть довольно сложной для отношений Львов. Какие-то мелкие вопросы могут повлечь ссору между вами и партнером. Ближе к концу недели вы сможете поговорить и сблизиться с любимым человеком. Ведь искреннее общение поможет решить проблемы и улучшить ситуацию в отношениях. И почаще признавайтесь друг другу в любви.

Одинокие Львы на этой неделе должны наконец сделать шаг навстречу человеку, который давно вас привлекает. У вас одна жизнь, поэтому не бойтесь первыми проявить симпатию. Ведь благодаря этому вы сможете стать счастливыми.

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Дева (24 августа – 23 сентября)



Любовный гороскоп на неделю 29 марта – 4 апреля 2021 року для Девы

На этой неделе любовная жизнь Дев будет иметь взлеты и падения. Возможно, вам придется столкнуться с ссорами. У вас впереди трудные времена, поэтому попробуйте укрепить связь с партнером с помощью слов и поступков. К концу недели ситуация между вами улучшится, и вы почувствуете облегчение.

Одиноким Девам стоит определиться с кандидатами на свое сердце. Не мучайте нескольких человек и признайтесь, к кому действительно испытываете симпатию. И попробуйте с этим человеком построить романтические отношения.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Любовный гороскоп на неделю 29 марта – 4 апреля 2021 року для Весов

Неделя с 29 марта по 4 апреля будет довольно привычной для Весов – вам не стоит ожидать что-то слишком хорошее или плохое. Есть вероятность, что вы можете допустить определенные ошибки, которые могут повлиять на гармонию в ваших отношениях. Поэтому больше говорите с любимым человеком и поднимите ему/ей настроение. К примеру, можете устроить приятный сюрприз или романтический вечер.

Одинокие Весы не должны просто стоять на месте. Лучше действуйте – знакомьтесь с другими, флиртуйте, весело проводите время. Сейчас не время скучать, даже если вы без пары.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Любовный гороскоп на неделю 29 марта – 4 апреля 2021 року для Скорпиона

Эта неделя может быть полна сюрпризов для Скорпионов. Если вы планируете жениться или ждете предложение от любимого человека, то это может произойти именно сейчас. Ведь между вами царит любовь и вы готовы "вынести" отношения на новый уровень. А на выходных можете запланировать короткую поездку со своим партнером.

В то же время одиноким Скорпионам сейчас не стоит спешить вступать в новые отношения. Наберитесь терпение и дождитесь знакомства с человеком, который изменит вашу жизнь и сделает счастливым в будущем.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Любовный гороскоп на неделю 29 марта – 4 апреля 2021 року для Стрельца

Эта неделя будет интересной и увлекательной для Стрельцов, ведь она может изменить вашу любовную жизнь. Вы вместе со второй половинкой можете спланировать будущее или даже решиться на решительный шаг. У вас все будет замечательно. Но некоторые семейные пары могут столкнуться с проблемами. Вам не удастся сохранить баланс между работой и личной жизнью и это приведет к ссоре. Но со временем все решится.

А одинокие Стрельцы в ближайшие дни, скорее всего, встретят особого человека. Однако, не спешите, вам стоит лучше узнать его/ее и принимать только взвешенные решения. Убедитесь, что это точно "ваш" человек.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Любовный гороскоп на неделю 29 марта – 4 апреля 2021 року для Козерога

Козероги в период с 29 марта по 4 апреля могут иметь некоторые проблемы в отношениях. Но вы сможете преодолеть их через общение и понимание. Ваша любовная жизнь может наладиться благодаря отпуску или совместным выходным. Ведь это принесет искру и страсть в ваши отношения.

Зато одинокие Козероги будут иметь неблагоприятный день для начала новых отношений. Вы можете встретить очаровательного человека, но не спешите сразу вступать в отношения. Сначала побудьте друзьями и попытайтесь лучше понять друг друга.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Любовный гороскоп на неделю 29 марта – 4 апреля 2021 року для Водолея

Водолеям на этой неделе стоит уделить больше времени своим отношениям. Чтобы вас не "поглотила" рутина, стоит освежить отношения. Романтический вечер, приятные сообщения или подарки помогут вам выразить свою любовь и улучшить отношения. Это благоприятное время для короткого отпуска, путешествия или просто свидания.

А одинокие Водолеи получат шанс познакомиться с важным человеком, который сможет изменить вашу жизнь к лучшему. Но развивайте отношения постепенно, чтобы они имели перспективы длиться долго.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Любовный гороскоп на неделю 29 марта – 4 апреля 2021 року для Рыб

Для Рыб эта неделя может быть сложной. Ведь ваши отношения работают на преданности и готовности помочь. Но в ближайшие дни у вашей пары возникнут проблемы, которые могут вызвать стресс и ухудшить отношения. Сейчас вам стоит поддержать друг друга и убедить партнера, что действительно любите.

Вместе с тем эта неделя окажется благоприятной для одиноких Рыб. Ведь вы сможете получить предложение о начале отношений. Но будьте осторожны и не ведитесь на пустую болтовню. Убедитесь, что с этим человеком вы сможете построить совместное будущее.