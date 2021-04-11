Цього тижня більшість знаків Зодіаку отримають багато уваги від своєї другоюї половинки. Зокрема, когось чекає приємні моменти з партнером, а інші – можуть зіпсувати стосунки черговими сварками. Тож, читайте любовний гороскоп на тиждень 12 – 18 квітня 2021 року саме для вашого знаку Зодіаку.

Важливо Гороскоп сумісності пар для всіх знаків зодіаку

Любовний гороскоп на тиждень 12 – 18 квітня 2021 року для Овна

Овнам цього тижня треба обережніше ставитися до партнера, щоб зберегти рівновагу у ваших стосунках. Адже ви можете бути занадто емоційними і через це створити конфлікт. Ваша друга половинка може відчути, що ви втручаєтеся в її особистий простір. Тому краще дотримуватися "дистанції" у стосунках. А на вихідні склааліть плани, щоб максимально відпочити та провести час з партнером.

А самотнім Овнам зараз варто зосередитися на своєму житті, а не на пошуку кохання. Ви ще не готові до нових стосунків. Тож поки насолоджуйтеся своєю свободою.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Любовний гороскоп на тиждень 12 – 18 квітня 2021 року для Тельця

А Тельці навпаки – зблизаться зі своїм партнером. Цього тижня ви дозволите своїх почуттям активізувати стосунки. Не бійтеся зізнаватися у своїх почуттях та будьте щирими один з одним. Ваше любовне життя залежить від вас, тому зробіль все, щоб зробити кохану людину і себе – щасливими. В кінці тижня організуйте романтисне побачення.

Водночас одинокі Тельці будуть мати хороший тиждень в особистому житті. Вас буде переслідувати удача, тому вам варто зізнатися у своїх почуттях до людини, яка вам давно подобається.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Любовний гороскоп на тиждень 12 – 18 квітня 2021 року для Близнюків

Початок тижня у Близнюків буде дуже позитивним, адже ви зможете нарешті висловити свої напружені емоції. Проявіть свою любов і відкритість своєму партнеру, а токсичні думки залиште поза стосунками. А на вихідних проведіть щиру розмову та скажіть все, що вам не подобається. Але не забудьте сказати, як сильно ви один одного кохаєте.

А самотні Близнюки отримають шанс познайомитися з новими людьми. Будьте відкритими і, якщо відчуєте симпатію до людини, скаджіть це. Можливо, він/вона відчуває те ж саме.

Рак (22 червня – 22 липня)



Любовний гороскоп на тиждень 12 – 18 квітня 2021 року для Рака

Раки цього тижня знайдуть спосіб висловити свою любов, зробивши свого партнера щасливим. Якщо ви хочете уникнути будь-якої напруженості, будьте щирими та добрими до партнера. Скажіть коханій людині, чому вам добре разом та як ви його/її цінуєте. І будьте обережними, адже на вихідних ви можете зіткнутися з тимчасовими неприємностями.

Одинокі Раки мають бути впевненішими у собі. Візьміть ініціативу в свої руки і зізнайтеся у почуттях людині, яка вам вже давно подобається. Вони можуть відповісти взаємністю, тож спробуйте.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Любовний гороскоп на тиждень 12 – 18 квітня 2021 року для Лева

Левам потрібно буде у період з 12 по 18 квітня докласти чимало зусиль, щоб стримати напружену ситуацію та сварки через побут. Але ви знайдете правильний спосіб висловити свою любов партнеру. Адже зараз ви відчуваєте багато ніжності і любові до партнера, і це збереже ваші стосунки. На вихідних поговоріть зі своїм партнером, щоб оторимати полегшення та задоволення.

Натомість самотнім Левам треба скласти вимоги до свого майбутнього партнера. Виділіть риси, які вам важливі. та шукайте їх серед ваших знайомих. Можливо, ваше кохання десь поруч.

До теми Любовний гороскоп на 2021 рік для всіх знаків Зодіаку: яким буде ваше особисте життя

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Любовний гороскоп на тиждень 12 – 18 квітня 2021 року для Діви

Дівам потрібно трохи розслабитися та провести спокійну розмову про свої почуття з партнером. Не соромтеся робити це, адже результат винагородить вас. Повірте, ваша друга половинка безмежно вас кохає. А на вихідних радимо запланувати спільну поїздку за місто чи романтичну весерю. Вам варто побути разом.

Самотнім Дівам пора зробити крок назустріч до людини, яка вам шалено подобається. Будь-яка ваша ініціатива буде винагороджена. Ви зможете провести час разом і ці моменти зблизать вас.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Любовний гороскоп на тиждень 12 – 18 квітня 2021 року для Терезів

Терезам потрібно нарешті розслабитися та припинити будь-які токсичні почуття або думки. Це допоможе вам зберегти баланс у стосунках. Але якщо щось буде вас напружувати, то тобі чесно поговоріть зі своїм партнером. Пам'ятейте що розмови можуть вирішити більшість проблем у парі. І не забувайте про пристрасть та зізнання в коханні.

А одинокі Терези будуть мати сумний настрій. Та все ж, це не завадить проявити ініцітиву у стосунках. Іноді варто робити перший крок самому, адже від цього залежить ваше щастя.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Любовний гороскоп на тиждень 12 – 18 квітня 2021 року для Скорпіона

Скорпіонам цього тижня будуть занадто емоційні, і це заважатиме мислити раціонально і може негативно вплинути на стосунки. Намагайтеся бути спокійними та влаштуйте відверту розмову з вашим партнером, щоб прояснити деякі речі. І якщо ви не зможете вирішити проблеми, то, можливо, вам потрібно подумати про те, чи варто продовжувати стосунки.

Самотні Скорпіони зможуть весело провести час з друзями та отримати нові знайомства. Вам варто придивитися до свого оточення. Можливо, хтось з ваших друзів давно у вас закоханий.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Любовний гороскоп на тиждень 12 – 18 квітня 2021 року для Стрільця

Для Стрільців цей тиждень буде позитивним, якщо ви будете спокійні та чесні зі своїм партнером. До кінця тижня ви відчуєте сильні емоції та пристрасть, а також потребу зблизитися та зізнатися у коханні другій половинці. Але вам варто провести бесіду про ваші стосунки, зокрема поговорити про те, що вас не влаштовує і що ви хотіли б змінити.

Одинокі Стрільці не повинні поспішати у пошуках кохання. Фліртуйте з іншими, але про серйозні стосунки вам ще думати зарано. Впевніться, що ви знаєте, чого хочете і готові до цього.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Любовний гороскоп на тиждень 12 – 18 квітня 2021 року для Козерога

Цього тижня Козероги зможуть добре провести час з партнером, якщо будуть мати позитивний настрій і контролювати свої зайві емоцій. Якщо ви зможете менше конфліктувати, то збережете свої стосунки. Астрологи радять більше часу проводити разом та мати більше романтики. Тож, на вихідних можете організувати побачення.

Самотнім Козерогам треба приділити час собі. Займайтеся саморозвитком, гуляйте з друзями та знайдіть своє хобі. А ваше кохання вас знайде пізніше, коли прийде час.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Любовний гороскоп на тиждень 12 – 18 квітня 2021 року для Водолія

Любовне життя Водолії зараз складається дуже добре. Ви зможете цього тижня зблизитися з партнером та провести час разом. Окрім того, у вас буде багато спілкування та пристрасті. Але до кінця тижня потрібно бути обережними у своїх заявах, щоб не створити сварку. Завдяки стриманому ставленню ви станете ще ближче один до одного.

Самотнім Водоліям зараз не треба припиняти пошуки кохання. Вже зовсім незабаром ви зустрінете цікаву людину, з якою зможете побудувати романтичні стосунки.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Любовний гороскоп на тиждень 12 – 18 квітня 2021 року для Риб

Риби зможуть у період з 12 по 18 квітня зробити кроки, які зміцнять ваші стосунки. Все залежить від того, наскільки добре ви спілкуєтеся зі своїм партнером і як справляєтеся з важкими труднощами. Цього тижня вам потрібно буде набратися терпіння, щоб пережити негативну ситуацію.

Самотні Риби цього тижня познайомяться з людиною, яка вас зачарує. Але не поспішайте з серйозними стосунками, спочатку треба краще дізнатися один одного.