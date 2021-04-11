На этой неделе большинство знаков Зодиака получат много внимания от своей второй половинки. В частности, кого-то ждут приятные моменты с партнером, а другие – могут испортить отношения очередными ссорами. Поэтому, читайте любовный гороскоп на неделю 12 – 18 апреля 2021 года именно для вашего знака Зодиака.

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Любовный гороскоп на неделю 12 – 18 апреля 2021 года для Овна

Овнам на этой неделе надо осторожнее относиться к партнеру, чтобы сохранить равновесие в ваших отношениях. Ведь вы можете быть слишком эмоциональными и поэтому создать конфликт. Ваша вторая половинка может почувствовать, что вы вмешиваетесь в ее личное пространство. Поэтому лучше придерживаться "дистанции" в отношениях. А на выходные составьте планы, чтобы максимально отдохнуть и провести время с партнером.

А одиноким Овнам сейчас стоит сосредоточиться на своей жизни, а не на поиске любви. Вы еще не готовы к новым отношениям. Поэтому пока наслаждайтесь своей свободой.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Любовный гороскоп на неделю 12 – 18 апреля 2021 года для Тельца

А Тельцы наоборот – сблизятся со своим партнером. На этой неделе вы позволите своим чувствам активизировать отношения. Не бойтесь признаваться в своих чувствах и будьте искренними друг с другом. Ваша любовная жизнь зависит от вас, потому сделайте все, чтобы вы и ваш любимый человек были счастливы. В конце недели организуйте романтическое свидание.

В то же время одинокие Тельцы будут иметь хорошую неделю в личной жизни. Вас будет преследовать удача, поэтому вам стоит признаться в своих чувствах человеку, который вам давно нравится.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Любовный гороскоп на неделю 12 – 18 апреля 2021 года для Близнецов

Начало недели у Близнецов будет очень положительным, ведь вы сможете наконец высказать свои напряженные эмоции. Проявите свою любовь и открытость своему партнеру, а токсичные мысли оставьте вне отношений. А на выходных проведите искренний разговор и скажите все, что вам не нравится. Но не забудьте сказать, как сильно вы друг друга любите.

А одинокие Близнецы получат шанс познакомиться с новыми людьми. Будьте открытыми и, если почувствуете симпатию к человеку, скажите это. Возможно, он/она чувствует то же самое.

Рак (22 июня – 22 июля)

Любовный гороскоп на неделю 12 – 18 апреля 2021 года для Рака

Раки на этой неделе найдут способ выразить свою любовь, сделав своего партнера счастливым. Если вы хотите избежать любой напряженности, будьте искренними и добрыми к партнеру. Скажите любимому человеку, почему вам хорошо вместе и как вы его/ее цените. И будьте осторожны, ведь на выходных вы можете столкнуться с временными неприятностями.

Одинокие Раки должны быть уверенными в себе. Возьмите инициативу в свои руки и признайтесь в чувствах человеку, который вам уже давно нравится. Вам могут ответить взаимностью, поэтому попробуйте.

Лев (23 июля – 23 августа)

Любовный гороскоп на неделю 12 – 18 апреля 2021 года для Льва

Львам нужно будет в период с 12 по 18 апреля приложить немало усилий, чтобы сдержать напряженную ситуацию и ссоры из-за быта. Но вы найдете правильный способ выразить свою любовь партнеру. Ведь сейчас вы чувствуете много нежности и любви к партнеру, и это сохранит ваши отношения. На выходных поговорите со своим партнером, чтобы получить облегчение и удовлетворение.

Зато одиноким Львам нужно составить требования к своему будущему партнеру. Выделите черты, которые вам важны и ищите их среди ваших знакомых. Возможно, ваша любовь где-то рядом.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Любовный гороскоп на неделю 12 – 18 апреля 2021 года для Девы

Девам нужно немного расслабиться и провести спокойный разговор о своих чувствах с партнером. Не стесняйтесь делать это, ведь результат вознаградит вас. Поверьте, ваша вторая половинка бесконечно вас любит. А на выходных советуем запланировать совместную поездку за город или романтический ужин. Вам стоит побыть вместе.

Одиноким Девам пора сделать шаг навстречу к человеку, который вам безумно нравится. Любая ваша инициатива будет вознаграждена. Вы сможете провести время вместе и эти моменты сблизят вас.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Любовный гороскоп на неделю 12 – 18 апреля 2021 года для Весов

Весам нужно наконец расслабиться и прекратить любые токсичные чувства или мысли. Это поможет вам сохранить баланс в отношениях. Но если что-то будет вас напрягать, то честно поговорите со своим партнером. Помните, что разговоры могут решить большинство проблем в паре. И не забывайте о страсти и признании в любви.

А у одиноких Весов будет печальное настроение. И все же, это не помешает проявить иницитиву в отношениях. Иногда стоит делать первый шаг самому, ведь от этого зависит ваше счастье.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Любовный гороскоп на неделю 12 – 18 апреля 2021 года для Скорпиона

Скорпионы на этой неделе будут слишком эмоциональными, и это будет мешать мыслить рационально и может негативно повлиять на отношения. Старайтесь быть спокойными и устройте откровенный разговор с вашим партнером, чтобы прояснить некоторые вещи. И если вы не сможете решить проблемы, то, возможно, вам нужно подумать о том, стоит ли продолжать отношения.

Одинокие Скорпионы смогут весело провести время с друзьями и получить новые знакомства. Вам стоит присмотреться к своему окружению. Возможно, кто-то из ваших друзей давно в вас влюблен.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Любовный гороскоп на неделю 12 – 18 апреля 2021 года для Стрельца

Для Стрельцов эта неделя будет позитивной, если вы будете спокойны и честны со своим партнером. К концу недели вы почувствуете сильные эмоции и страсть, а также потребность сблизиться и признаться в любви второй половинке. Но вам стоит провести разговор о ваших отношениях, в частности поговорить о том, что вас не устраивает и что вы хотели бы изменить.

Одинокие Стрельцы не должны спешить в поисках любви. Флиртуйте с другими, но о серьезных отношениях вам еще думать рано. Убедитесь, что вы знаете, чего хотите и готовы ли к этому.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Любовный гороскоп на неделю 12 – 18 апреля 2021 года для Козерога

На этой неделе Козероги смогут хорошо провести время с партнером, если будут иметь позитивный настрой и контролировать свои лишние эмоции. Если вы сможете меньше конфликтовать, то сохраните свои отношения. Астрологи советуют больше времени проводить вместе и иметь больше романтики. Поэтому, на выходных можно организовать свидание.

Одиноким Козерогам нужно уделить время себе. Занимайтесь саморазвитием, гуляйте с друзьями и найдите свое хобби. А ваша любовь вас найдет позже, когда придет время.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Любовный гороскоп на неделю 12 – 18 апреля 2021 года для Водолея

Любовная жизнь Водолеев сейчас складывается очень хорошо. Вы сможете на этой неделе сблизиться с партнером и провести время вместе. Кроме того, у вас будет много общения и страсти. Но к концу недели нужно быть осторожными в своих заявлениях, чтобы не создать ссору. Благодаря сдержанному отношению вы станете еще ближе друг к другу.

Одиноким Водолеям сейчас не надо прекращать поиски любви. Уже совсем скоро вы встретите интересного человека, с которым сможете построить романтические отношения.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Любовный гороскоп на неделю 12 – 18 апреля 2021 года для Рыб

Рыбы смогут в период с 12 по 18 апреля предпринять шаги, которые укрепят ваши отношения. Все зависит от того, насколько хорошо вы общаетесь со своим партнером и как справляетесь с тяжелыми трудностями. На этой неделе вам нужно будет набраться терпения, чтобы пережить негативную ситуацию.

Одинокие Рыбы на этой неделе познакомятся с человеком, который вас очарует. Но не спешите с серьезными отношениями, сначала надо лучше узнать друг друга.