24 канал знову підготував для вас любовний гороскоп на весь тиждень з 11 по 17 січня 2021 року. Чим цього разу він здивує та як складуться стосунки різних знаків Зодіаку – читайте у матеріалі.

Астрологи прогнозують комусь зустріти нове кохання цьому тижня, а вже створені пари покращать свої стосунки. Тож, яким буде любовне життя всіх знаків Зодіаку на тиждень 11 – 17 січня 2021 року – читайте гороскоп від LifeStyle 24.

Важливо Гороскоп сумісності пар для всіх знаків зодіаку

Любовний гороскоп на тиждень 11 – 17 січня 2021 року для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Любовний гороскоп на тиждень 11 – 17 січня 2021 року для Овна

Овни цього тижня будуть мати змішані почуття. Так, з одного боку, вам захочеться виправити деякі речі у стосунках та вирішити всі конфлікти з партнером, а з іншого – вам хочеться просто побути поруч з коханим та романтично провести час, без сварок. Експерти радять вам трохи повеселитися і уникати у найближчі дні важких розмов.

Водночас особисте життя самотніх Овнів залежить лише від них самих – ви маєте просто частіше виходити з дому, адже десь блукає ваша друга половинка. Планети допоможуть вам почати нові стосунки або оживлять історію кохання з вашого минулого.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Любовний гороскоп на тиждень 11 – 17 січня 2021 року для Тельця

Стосунки Тельців цього тижня будуть проходити добре, адже вам вдалося виправити всі помилки та проблеми. Ви наблизитеся до свого партнера і будете роздумувати над вашим спільним майбутнім. Вихідні будуть чуттєвими, і ви обоє будете дуже щасливі разом. Зараз для ваших стосунків чарівний час.

А одинокі Тельці матимуть нового шанувальника – у своїх почуттях вам зізнається людина з вашої роботи. Подумайте про те, щоб розпочати з ним/нею нові стосунки, з цього може вийти чарівна любовна історія.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Любовний гороскоп на тиждень 11 – 17 січня 2021 року для Близнюків

Близнюкам цього тижня потрібно більше часу і уваги приділяти своїй другій половинці. Останнім часом ваш партнер скаржиться на вашу байдужість, тому вам треба діяти, щоб утримати стосунки. Зокрема, змінить свій спосіб життя, щоб це не нашкодило вашому любовному життю. Підходьте до коханої людини з любов’ю, турботою та ніжністю.

А самотнім Близнюкам потрібно активізуватися і розширити своє коло спілкування. Лише так ви зможете знайти людину, яку ви шукаєте.

Рак (22 червня – 22 липня)



Любовний гороскоп на тиждень 11 – 17 січня 2021 року для Рака

Ракам цього тижня потрібно стати більш примиренними та розуміючими, щоб уникнути конфліктів із партнером. Не обговорюйте з коханою людиною питання, які викликають напругу, і не починайте конфлікти, бо ви можете зіпсувати свої стосунки. Просто проведіть час разом та покажіть один одному, як ви сильно кохаєте.

Самотнім Ракам не варто вірити чарівним словам та обіцянкам потенційних коханців, тому що можете розчаруватися. Будьте обережними та добре подумайте, чи варто починати серйозні стосунки.

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Лев (23 липня – 23 серпня)



Любовний гороскоп на тиждень 11 – 17 січня 2021 року для Лева

Леви у любовному житті цього тижня повинні почати більше відкриватися перед своїм партнером, щоб він/вона могли зрозуміти, як ви бачите ці стосунки. Завдяки цьому ви зблизитеся ще більше та закохаєтеся по-новому один в одного. Планети допоможуть поліпшити стосунки між вами.

Водночас одиноким Левам потрібно змінити своє ставлення та стати більш відкритими до людей. Так, ви зможете познайомитися з тим, кого шукаєте і про кого мрієте.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Любовний гороскоп на тиждень 11 – 17 січня 2021 року для Діви

Діви цього тижня мають взяти на себе обов'язки і прийняти чіткі рішення щодо проблем у ваших стосунках. Якщо ви хочете, щоб ваші стосунки змінилися, то вам доведеться піти на зміни. Але це лише на краще і зблизить вас з партнером.

А самотнім Дівам треба бути напоготові, адже вже незабаром ви зустрінете ідеальну людину у зовсім неочікуваний період в житті.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Любовний гороскоп на тиждень 11 – 17 січня 2021 року для Терезів

Цього тижня Терези мають приділяти більше уваги своїм стосункам і намагатися вирішити проблеми, які турбували вас і вашого партнера. Ваша романтика та пристрасть допоможуть вам обом чудово провести час та уникнути рутини вашого повсякденного життя. Вас чекає романтичний вечір з приємним сюрпризом.

А одиноким Терезам треба продовжувати шукати свою другу половинку, адже врешті-решт ви її знайдете. Ближче до вихідних колега з роботи зізнається вам у почуттях. Чому б не спробувати?

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Любовний гороскоп на тиждень 11 – 17 січня 2021 року для Скорпіона

Скорпіони цього тижня можуть покращити свої стосунки, якщо більше дізнаватимуться свого партнера. Зараз для вас найкращий час, щоб розслабитися та отримати максимум задоволення. Головне – більше часу проводити разом та показувати справжні почуття.

А одинокі Скорпіони можуть переоцінювати свої сили, і пред’являти зависокі вимоги до партнера. Але вам посприяють планети, тож ви досягнете свого і зустрінете ідеальну людину.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Любовний гороскоп на тиждень 11 – 17 січня 2021 року для Стрільця

Численні зобов’язання Стрільців в інших сферах не дозволяють приділяти багато уваги партнеру і висловлювати свої почуття. Але цього тижня ви зможете покращити ваші стосунки. Можливо, ви навіть вирішите з'їхатися разом або народити дитину. У вас все буде чудово.

Самотні Стрільці неодмінно зустрінуть людину, яку чекали. Залишайтеся відкритими і дайте людям навколо вас шанс познайомитися. Але ретельно обирайте кандидатів на ваше серце.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Любовний гороскоп на тиждень 11 – 17 січня 2021 року для Козерога

Цього тижня у любовному житті Козероги матимуть деякі сумніви щодо свого партнера, але не варто робити поспішних висновків. Не змінюйте свого ставлення до партнера та просто поговоріть з ним/нею, і тоді все буде добре.

А самотнім Козерогам треба веселитися друзями і не витрачайте сили на безглуздий флірт. Нові стосунки прийдуть до вас, але треба вміти чекати.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Любовний гороскоп на тиждень 11 – 17 січня 2021 року для Водолія

Стосунки Водоліїв цього тижня будуть йти добре, але вам потрібно приділяти більше часу своєму партнеру, незважаючи на безліч роботи. Перетворіть рутину своїх стосунків у прекрасну та захоплюючу нову реальність. На вихідних зробіть невелику поїздку чи проведіть час разом.

А самотнім Водоліям треба продовжувати шукати свою другу половинку, адже вже незабаром ви познайомитеся з дуже цікавою людиною, з якою можуть скластися романтичні стосунки.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Любовний гороскоп на тиждень 11 – 17 січня 2021 року​ для Риб

Цього тижня Рибам не треба нехтувати своїм партнером та підходити до стосунків з романтичним і позитивним настроєм. Ви віддастеся пристрастям, але контролюватимете себе. Додамо, що друга половинка готує для вас приємний сюрприз.

А самотнім Рибам потрібно зробити крок назустріч до свого кохання. Планетарний вплив може допомогти вам познайомитися з цікавими, захоплюючими людьми, які змінять ваше життя.