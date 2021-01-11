24 канал снова подготовил для вас любовный гороскоп на всю неделю с 11 по 17 января 2021 года. Чем на этот раз он удивит и как сложатся отношения разных знаков Зодиака – читайте в материале.

Астрологи прогнозируют кому-то встретить новую любовь этом недели, а уже созданные пары улучшат свои отношения. Поэтому, какой будет любовная жизнь всех знаков Зодиака на неделю 11 – 17 января 2021 – читайте гороскоп от LifeStyle 24.

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Любовный гороскоп на неделю 11 – 17 января 2021 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Любовный гороскоп на неделю 11 – 17 января 2021 года для Овна

Овны на этой неделе будут испытывать смешанные чувства. Так, с одной стороны, вам захочется исправить некоторые вещи в отношениях и решить все конфликты с партнером, а с другой – вам хочется просто побыть рядом с любимым человеком и романтично провести время, без ссор. Эксперты советуют вам немного повеселиться и избегать в ближайшие дни тяжелых разговоров.

В то же время личная жизнь одиноких Овнов зависит только от них самих – вы должны просто чаще выходить из дома, ведь где-то бродит ваша вторая половинка. Планеты помогут вам начать новые отношения или оживят историю любви из вашего прошлого.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Любовный гороскоп на неделю 11 – 17 января 2021 года для Тельца

Отношения Тельцов на этой неделе будут протекать хорошо, ведь вам удалось исправить все ошибки и проблемы. Вы приблизитесь к своему партнеру и будете раздумывать над вашим общим будущим. Выходные будут чувственными, и вы оба будете очень счастливы вместе. Сейчас для ваших отношений чудесное время.

А одинокие Тельцы поулчат нового поклонника – в своих чувствах вам признается человек с вашей работы. Подумайте о том, чтобы начать с ним/ней новые отношения, из этого может получиться прекрасная любовная история.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Любовный гороскоп на неделю 11 – 17 января 2021 года для Близнецов

Близнецам на этой неделе нужно больше времени и внимания уделять своей второй половинке. В последнее время ваш партнер жалуется на ваше равнодушие, поэтому вам надо действовать, чтобы удержать отношения. В частности, измените свой образ жизни, чтобы это не навредило вашей любовной жизни. Подходите к возлюбленным с любовью, заботой и нежностью.

А одиноким Близнецам нужно активизироваться и расширить свой круг общения. Только так вы сможете найти человека, которого вы ищете.

Рак (22 июня – 22 июля)



Любовный гороскоп на неделю 11 – 17 января 2021 года для Рака

Ракам на этой неделе нужно стать более примиренными и понимающими, чтобы избежать конфликтов с партнером. Не обсуждайте с любимым человеком вопросы, которые вызывают напряжение, и не начинайте конфликты, потому что вы можете испортить свои отношения. Просто проведите время вместе и покажите друг другу, как вы сильно любите.

Одиноким Ракам не стоит верить волшебным словам и обещаниям потенциальных любовников, потому что можете разочароваться. Будьте осторожными и хорошо подумайте, стоит ли начинать серьезные отношения.

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Лев (23 июля – 23 августа)



Любовный гороскоп на неделю 11 – 17 января 2021 года для Льва

Львы в любовной жизни на этой неделе должны начать больше открываться перед своим партнером, чтобы он/она могли понять, как вы видите эти отношения. Благодаря этому вы сблизитесь еще больше и влюбитесь по-новому друг в друга. Планеты помогут улучшить отношения между вами.

В то же время одиноким Львам нужно изменить свое отношение и стать более открытыми к людям. Так, вы сможете познакомиться с тем, кого ищете и о ком мечтаете.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Любовный гороскоп на неделю 11 – 17 января 2021 года для Девы

Девы на этой неделе должны взять на себя обязанности и принять четкие решения по проблемам в ваших отношениях. Если вы хотите, чтобы ваши отношения изменились, то вам придется пойти на изменения. Но это только к лучшему и сблизит вас с партнером.

А одиноким Девам нужно быть начеку, ведь уже скоро вы встретите идеального человека в совершенно неожиданный период в жизни.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Любовный гороскоп на неделю 11 – 17 января 2021 года для Весов

На этой неделе Весы должны уделять больше внимания своим отношениям и пытаться решить проблемы, которые беспокоили вас и вашего партнера. Ваша романтика и страсть помогут вам обоим прекрасно провести время и избежать рутины вашей повседневной жизни. Вас ждет романтический вечер с приятным сюрпризом.

А одиноким Весам надо продолжать искать свою вторую половинку, ведь в конце концов вы ее найдете. Ближе к выходным коллега с работы признается вам в чувствах. Почему бы не попробовать?

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Любовный гороскоп на неделю 11 – 17 января 2021 года для Скорпиона

Скорпионы на этой неделе могут улучшить свои отношения, если будут больше узнавать своего партнера. Сейчас для вас самое лучшее время, чтобы расслабиться и получить максимум удовольствия. Главное – больше времени проводить вместе и показывать настоящие чувства.

А одинокие Скорпионы могут переоценивать свои силы, и предъявлять высокие требования к партнеру. Но вам помогут планеты, поэтому вы добьетесь своего и встретите идеального человека.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Любовный гороскоп на неделю 11 – 17 января 2021 года для Стрельца

Многочисленные обязательства Стрельцов в других сферах не позволяют уделять много внимания партнеру и выражать свои чувства. Но на этой неделе вы сможете улучшить ваши отношения. Возможно, вы даже решите съехаться вместе или родить ребенка. У вас все будет замечательно.

Одинокие Стрельцы непременно встретят человека, которого ждали. Оставайтесь открытыми и дайте людям вокруг вас шанс познакомиться. Но тщательно выбирайте кандидатов на ваше сердце.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Любовный гороскоп на неделю 11 – 17 января 2021 года для Козерога

На этой неделе в любовной жизни Козероги будут некоторые сомнения относительно своего партнера, но не стоит делать поспешных выводов. Не изменяйте своего отношения к партнеру и просто поговорите с ним/ней, и тогда все будет хорошо.

А одиноким Козерогам надо веселиться друзьями и не тратьте силы на бессмысленный флирт. Новые отношения придут к вам, но надо уметь ждать.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Любовный гороскоп на неделю 11 – 17 января 2021 года для Водолея

Отношения Водолеев на этой неделе будут проттекать хорошо, но вам нужно уделять больше времени своему партнеру, несмотря на множество работы. Превратите рутину своих отношений в прекрасную и интересную новую реальность. На выходных совершите небольшую поездку или проведите время вместе.

А одиноким Водолеям нужно продолжать искать свою вторую половинку, ведь уже скоро вы познакомитесь с очень интересным человеком, с которым могут сложиться романтические отношения.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Любовний гороскоп на тиждень 11 – 17 січня 2021 року​ для Рыб

На этой неделе Рыбам не надо пренебрегать своим партнером и нужно подходить к отношениям с романтическим и позитивным настроением. Вы отдадитесь страстям, но будете контролировать себя. Добавим, что вторая половинка готовит для вас приятный сюрприз.

А одиноким Рыбам нужно сделать шаг навстречу своей любви. Планетарное влияние может помочь вам познакомиться с интересными, захватывающими людьми, которые изменят вашу жизнь.