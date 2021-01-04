Якими будуть ваші любовні стосунки в новому році? 24 канал підготував інформацію про особисте життя знаків Зодіаку на перший тиждень 2021. Когось чекає справжнє кохання та атмосфера любові, а самотні люди знайдуть свою другу половинку. Як складуться стосунки всіх знаків Зодіаку на тиждень 4 – 10 січня 2021 року – читайте у нашому любовному гороскопі.

Детальніше про особисте життя та стосунки всіх знаків Зодіаку з їх половинками – читайте у гороскопі від редакції LifeStyle 24.

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Любовний гороскоп на тиждень 4 – 10 січня 2021 року для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Любовний гороскоп на тиждень 4 – 10 січня 2021 року для Овна

Цього тижня любовне життя Овнів буде складатися дуже цікаво. У найближчі дні ви складете спільні плани. Ви також зможете зі своїм партнером поговорити про речі, які вас турбують, і ви разом знайдете правильні рішення та сплануєте своє майбутнє.

А самотні Овни познайомляться цього тижня з новими приємними людьми. Хтось із них може виявитися вашою другою половиною. Але поки просто розважайтеся і робіть щось для себе.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Любовний гороскоп на тиждень 4 – 10 січня 2021 року для Тельця

Любовне життя Тельців зараз вимагає більше рішень та енергії. Якщо ви сумніваєтесь у своєму партнерові, і ваша довіра останнім часом досить ослабла, то спробуйте про це поговорити. Не варто слідкувати за коханою людиною. Але якщо у вас самих є роман або таємні стосунки, то будьте обережні, бо вас можуть викрити.

Одиноким Тельцям треба бути пильними, тому що людина з вашого кола друзів може зізнатися вам у коханні. Відповідати взаємністю чи відхилити пропозицію на стосунки – вирішувати вам.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Любовний гороскоп на тиждень 4 – 10 січня 2021 року для Близнюків

Близнюки цього тижня можуть почуватися невпевнено у своєму особистому житті. Не дозволяйте непорозумінням та конфліктам напружувати вас. Будьте більш відкритими, проаналізуйте факти та вирішіть, що вам насправді потрібно. А краще про все поговоріть з коханими та виясніть ситуацію.

А самотнім Близнюкам варто частіше виходити назустріч новим людям. Адже у власній квартирі ви не знайдете своє кохання. Тож, не бійтеся знайомитися з іншими та більше фліртуйте.

Рак (22 червня – 22 липня)



Любовний гороскоп на тиждень 4 – 10 січня 2021 року для Рака

Любовне життя Раків постійно вдосконалюється. Цього тижня вам краще дослухатися до партнера. Не підштовхуйте своїми діями партнера до сумнівів чи ревнощів, бо це може зіпсувати стосунки. Краще влаштуйте романтичне побачення та зізнайтеся другій половинці у коханні.

Одиноким Ракам вихідні принесуть нове та захоплююче знайомство. Можливо, з цією людиною ви зможете побудувати романтичні стосунки.

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Лев (23 липня – 23 серпня)



Любовний гороскоп на тиждень 4 – 10 січня 2021 року для Лева

Це буде чудовий тиждень для любовного життя Левів. Ви переживете багато щастя, а любов і романтика виведуть ваші стосунки на новий рівень. Зосередьтеся на моменті та коханій людині і забудьте про інші свої проблеми. Проведіть спільний час з задоволенням.

А одиноким Левам варто зробити перший крок на зустріч свому коханню. Зізнайтеся у почуттях людині, до якої давно це відчуваєте, і нехай все буте так, як ви хочете.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Любовний гороскоп на тиждень 4 – 10 січня 2021 року для Діви

У любовне життя Дів цього тижня прийдуть важливі події. Проте у ваших стосунках зараз домінують ревнощі та привласнення з обох сторін. І хоча це є результат взаємної любові та інтересу, це сильно змінить ситуацію між вами. Спробуйте відпустити все і просто побути разом та все обговорити.

Натомість до самотніх Дів повернеться партнер з минулого. І ви, швидше за все, знову будете разом та почнете стоснуки. Але чи правильне це рішення – вирішувати вам..

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Любовний гороскоп на тиждень 4 – 10 січня 2021 року для Терезів

Цього тижня Терези будуть сповнені чуттєвості та впевненості, і це підніме вам настрій. Окрім того, вас чекає пристрасний період: ви проведете гарні вихідні разом. Астролроги радять уникати побутової рутини і робити разом божевільні речі, які запалять іскру між вами.

А самотнім Терезам треба припинити нити над своєю самотністю та переконувати себе, як вам погано без стосунків. Краще повеселіться з друзями. А любов вас знайде тоді, коли це вам підкине ваша доля.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Любовний гороскоп на тиждень 4 – 10 січня 2021 року для Скорпіона

Любовне життя Скорпіонів цього тижня залишатиметься стабільним, але з деякою невизначеністю. Не вирішуйте проблеми у стосунках самостійно, бо це ще більше ускладнить ситуацію. Спробуйте бути більш розуміючими та відкритими для обговорення, адже вирішити конфлікт ви зможете лише разом.

А одиноким Скорпіонам треба бути більш відкритими для нових людей та знайомств. Адже лише так ви зможете знайти свою любов.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Любовний гороскоп на тиждень 4 – 10 січня 2021 року для Стрільця

Цього тижня Стрільці будуть мати чарівний настрій, а ваша пристрасть і чуттєвість створять для вас нові любовні пригоди. Ваші стосунки будуть ввідновлен, якщо ви раніше сварилися. Робіть все, аби показати партнеру, як сильно його/її кохаєте.

Водночас самотнім Скорпіонам треба нарешті познайомитися з новою людиною чи зізнатися у коханні тому, хто давно подобається. Цього тижня ви можете це зробити. Можливо, це буде людина із вашого кола друзів, яка раптом висловить свої почуття до вас.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Любовний гороскоп на тиждень 4 – 10 січня 2021 року для Козерога

Несподівані події цього тижня змінять любовне життя Козерогів. Ви зазнаєте сильного тиску через деякі проблем, і це може зашкодити вашим стосункам. Але вам потрібно залишатися спокійними та зібраними, якщо ви хочете продовжити стосунки. Зробіть приємний сюрприз коханій людині.

А одинокі Козероки з допомогою зірок зустрінуть цікаву людину. Ви разом будете насолоджуватися моментами побачення. І не бійтеся висловити свої почуття, якщо вони справжні.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Любовний гороскоп на тиждень 4 – 10 січня 2021 року для Водолія

Любовне життя Водоліїв незабаром значно покращиться, і це ще більше зблизить вас та вашого партнера. Тож, нехай ваша любов "п'янить" вас, а ви зізнавайтеся один одному у коханні. Використайте свою фантазію і сплануйте короту втечу від повсякденності з коханою людиною. Це може бути навіть просто поїздка за місто.

А самотні Водолії матимуть теж гарний тиждень. Зірки прихильні до вас, тож ви отримаєте нові знайомства та зустрінете чарівний людей. Будьте пильними, якщо хочете знайти справжнє кохання.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Любовний гороскоп на тиждень 4 – 10 січня 2021 року​ для Риб

Любовне життя Риб, здається, щохвилини покращується. Ваші стосунки поступово стають такими, які ви завжди хотіли та мріяли. Вони приносять вам щастя, дарують приємні моменти, сповнені любові та пристрасті. Тож, це лише робить вас і вашого партнера щасливими.

А чарівність і чуттєвість самотніх Риб приверне увагу багатьох людей. Можливо, серед них буде кандидат на ваше серце. Тож, не відхиляйте пропозиції на знайомствао.