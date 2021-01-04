Какими будут ваши любовные отношения в новом году? 24 канал подготовил информацию о личной жизни знаков Зодиака на первую неделю 2021. Кого-то ждут настоящие чувства и атмосфера любви, а одинокие люди найдут свою вторую половинку. Как сложатся отношения всех знаков Зодиака на неделю 4 – 10 января 2021 года – читайте в нашем любовном гороскопе.

Подробнее о личной жизни и отношениях всех знаков Зодиака с их половинками – читайте в гороскопе от редакции LifeStyle 24.

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Любовный гороскоп на неделю 4 – 10 января 2021 года для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Любовный гороскоп на неделю 4 – 10 января 2021 года для Овна

На этой неделе любовная жизнь Овнов будет складываться очень интересно. В ближайшие дни вы составите совместные планы. Вы также сможете со своим партнером поговорить о вещах, которые вас беспокоят, и вы вместе найдете правильные решения и спланируете свое будущее.

А одинокие Овны познакомятся на этой неделе с новыми приятными людьми. Кто-то из них может оказаться вашей второй половиной. Но пока просто развлекайтесь и делайте что-то для себя.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Любовный гороскоп на неделю 4 – 10 января 2021 года для Тельца

Любовная жизнь Тельцов сейчас требует больше решений и энергии. Если вы сомневаетесь в своем партнере, и Ваше доверие в последнее время достаточно ослабло, то попробуйте об этом поговорить. Не стоит следить за любимым человеком. Но если у вас самих есть роман или тайные отношения, то будьте осторожны, потому что вас могут разоблачить.

Одиноким Тельцам нужно быть бдительными, потому что человек из вашего круга друзей может признаться вам в любви. Отвечать взаимностью или отклонить предложение об отношениях – решать вам.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Любовный гороскоп на неделю 4 – 10 января 2021 года для Близнецов

Близнецы на этой неделе могут чувствовать себя неуверенно в своей личной жизни. Не позволяйте недоразумениям и конфликтам напрягать вас. Будьте более открытыми, проанализируйте факты и решите, что вам действительно нужно. А лучше обо всем поговорите с любимыми и выясните ситуацию.

А одиноким Близнецам стоит чаще выходить навстречу новым людям. Так как в собственной квартире вы не найдете свою любовь. Поэтому не бойтесь знакомиться с другими и больше флиртуйте.

Рак (22 июня – 22 июля)



Любовный гороскоп на неделю 4 – 10 января 2021 года для Рака

Любовная жизнь Раков постоянно совершенствуется. На этой неделе вам лучше прислушаться к партнеру. Не подталкивайте своими действиями партнера к сомнениям или ревности, потому что это может испортить отношения. Лучше устройте романтическое свидание и признайтесь второй половинке в любви.

Одиноким Ракам выходные принесут новое и увлекательное знакомство. Возможно, с этим человеком вы сможете построить романтические отношения.

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Лев (23 июля – 23 августа)



Любовный гороскоп на неделю 4 – 10 января 2021 года для Льва

Это будет замечательная неделя для любовной жизни Львов. Вы переживете много счастья, а любовь и романтика выведут ваши отношения на новый уровень. Сосредоточьтесь на моменте и любимом человеке и забудьте о других своих проблемах. Проведите совместное время с удовольствием.

А одиноким Львам стоит сделать первый шаг на встречу своей любви. Признайтесь в чувствах человеку, к которому давно это испытываете, и пусть все будет так, как вы хотите.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Любовный гороскоп на неделю 4 – 10 января 2021 года для Девы

В любовную жизнь Дев на этой неделе придут важные события. Однако в ваших отношениях сейчас доминируют ревность и присвоение с обеих сторон. И хотя это результат взаимной любви и интереса, это сильно поменяют ситуацию между вами. Попробуйте отпустить все и просто побыть вместе и все обсудить.

Зато к одиноким Девам вернется партнер из прошлого. И вы, скорее всего, снова будете вместе и начнете отношения. Но правильное ли это решение – решать вам..

Весы (24 сентября – 23 октября)



Любовный гороскоп на неделю 4 – 10 января 2021 года для Весов

На этой неделе Весы будут полны чувственности и уверенности, и это поднимет вам настроение. Кроме того, вас ждет страстный период: вы проведете хорошие выходные вместе. Астролроги советуют избегать бытовой рутины и делать вместе сумасшедшие вещи, которые зажгут искру между вами.

А одиноким Весам надо прекратить ныть о своем одиночестве и убеждать себя, как вам плохо без отношений. Лучше повеселитесь с друзьями. А любовь вас найдет тогда, когда это вам подкинет ваша судьба.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Любовный гороскоп на неделю 4 – 10 января 2021 года для Скорпиона

Любовная жизнь Скорпионов на этой неделе будет оставаться стабильной, но с некоторой неопределенностью. Не решайте проблемы в отношениях самостоятельно, потому что это еще больше усложнит ситуацию. Попробуйте быть более понимающими и открытыми для обсуждения, так как решить конфликт вы сможете только вместе.

А одиноким Скорпионам нужно быть более открытыми для новых людей и знакомств. Потому что только так вы сможете найти свою любовь.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Любовный гороскоп на неделю 4 – 10 января 2021 года для Стрельца

На этой неделе Стрельцы будут иметь волшебное настроение, а ваша страсть и чувственность создадут для вас новые любовные приключения. Ваши отношения будут обновлены, если вы раньше ссорились. Делайте все, чтобы показать партнеру, как сильно его любите.

В то же время одиноким Скорпионам нужно наконец познакомиться с новым человеком или признаться в любви тому, кто давно нравится. На этой неделе вы можете это сделать. Возможно, это будет человек из вашего круга друзей, который вдруг выразит свои чувства к вам.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Любовный гороскоп на неделю 4 – 10 января 2021 года для Козерога

Неожиданные события этой недели изменят любовную жизнь Козерогов. Вы испытываете сильное давление из-за некоторых проблем, и это может навредить вашим отношениям. Но вам нужно оставаться спокойными и собранными, если вы хотите продолжить отношения. Сделайте приятный сюрприз любимому человеку.

А одинокие Козероги с помощью звезд встретят интересного человека. Вы вместе будете наслаждаться моментами свидания. И не бойтесь выразить свои чувства, если они настоящие.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Любовный гороскоп на неделю 4 – 10 января 2021 года для Водолея

Любовная жизнь Водолеев вскоре значительно улучшится, и это еще больше сблизит вас и вашего партнера. Поэтому, пусть ваша любовь "опьяняет" вас, а вы признавайтесь друг другу в любви. Используйте свою фантазию и спланируйте короткий побег от повседневности с любимым человеком. Это может быть даже просто поездка за город.

Одинокие Водолеи тоже будут иметь хорошую неделю. Звезды благосклонны к вам, поэтому вы получите новые знакомства и встретите отличных людей. Будьте бдительными, если хотите найти настоящую любовь.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Любовный гороскоп на неделю 4 – 10 января 2021 года​ для Рыб

Любовная жизнь Рыб, кажется, каждую минуту улучшается. Ваши отношения постепенно становятся такими, каких вы всегда хотели и мечтали. Они приносят вам счастье, дарят приятные моменты, полные любви и страсти. И это делает вас и вашего партнера счастливыми.

А обаяние и чувственность одиноких Рыб привлекут внимание многих людей. Возможно, среди них будет кандидат на ваше сердце. Поэтому не отклоняйте предложения о знакомстве.