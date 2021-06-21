Чого чекати кожному знакові Зодіака у стосунках на цей тиждень та чи зможуть самотні люди знайти другу половинку – читайте любовний гороскоп на тиждень 21 – 27 червня 2021 року.

Важливо Гороскоп сумісності пар для всіх знаків Зодіаку

Любовний гороскоп на тиждень 21 – 27 червня 2021 року

Овен (21 березня – 20 квітня)



Любовний гороскоп на тиждень 21 – 27 червня 2021 року для Овна

Овнам слід бути уважнішими до натяків та сигналів від вашого партнера, і більше слухати себе. Якщо ви відчуваєте "застій" у стосунках, не соромтеся робити кроки, які допоможуть це змінити. Перш за все, поговоріть з другою половинкою. Разом ви зможете покращити ваші стосунки.

А самотнім Овнам астрологи радять підійти до людини, яка вам давно подобається і зізнатися у своїх почуттях. Це допоможе вам стати щасливими.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Любовний гороскоп на тиждень 21 – 27 червня 2021 року для Тельця

Цього тижня у стосунках Тельців все буде складатися добре, але вам потрібно частіше висловлювати свої почуття до партнера, щоб він / вона знав про вашу любов. На вихідні сплануйте романтичний вечір чи спільну поїздку. Подорожі змінюють пари.

Одинокі Тельці, які хочуть знайти кохання, повинні не боятися нових знайомств. А якщо ви вже маєте людину, в яку таємно закохані – скажіть йому / їй про це.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Любовний гороскоп на тиждень 21 – 27 червня 2021 року для Близнюків

Стосунки Близнюків цього тижня пройдуть дуже хорошу фазу – ви зможете вирішити всі розбіжності та конфлікти між вами та вашим партнером. Це зробить вашу любовне життя кращим, особливо якщо почнете більше часу проводити разом.

Самотнім Близнюкам радять не засмучуватися через відсутність стосунків. Адже вже незабаром ви знайдете своє кохання, і це станеться в той момент, коли ви найменше цього чекатимете.

Рак (22 червня – 22 липня)



Любовний гороскоп на тиждень 21 – 27 червня 2021 року для Рака

Ракам потрібно буде докласти зусилля, щоб підійти до свого партнера і показати йому/їй, що справді кохаєте. Не залишайте їх на самоті і не провокуйте на ревнощі без причини. Скажіть, що вам справді добре один з одним.

Самотнім Ракам пора нарешті знайти супутника. Прийміть рішення про свої стосунки і перестаньте сумніватися у собі.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Любовний гороскоп на тиждень 21 – 27 червня 2021 року для Лева

Левам цього тижня треба більше дослухатися думки партнера та йти на компроміси. Не влаштовуйте сварку на порожньому місці, а покажіть, що цінуєте свою другу половинку. Знайте, що між вами все буде добре, особливо якщо докласти зусиль.

Одиноким Левам не варто відновлювати свої минулі стосунки чи впускати у своє життя попереднього партнера. Краще займіться собою та тим, що вам подобається. І більше спілкуйтеся та зустрічайтеся з людьми.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)



Любовний гороскоп на тиждень 21 – 27 червня 2021 року для Діви

Цей тиждень змусить Дів усвідомити, як багато спільного ви маєте зі своїм партнером, і як вам добре разом. Проведіть кілька днів з другою половинкою, подалі від інших, щоб зблизитися та знову закохатися один в одного.

Самотнім Дівам треба більше спілкуватися з оточуючими людьми, бути розуміючими та комунікабельними. Це принесе вам, як мінімум, гарний настрій, а можливо навіть допоможе знайти кохання.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Любовний гороскоп на тиждень 21 – 27 червня 2021 року для Терезів

Терези цього тижня добре проведуть час у стосунках за умови, що ви зможете прояснити деякі питання, які турбують вас з партнером. Поговоріть про все щиро та знайдіть компроміс. А проведеним разом час допоможе позбутися негативних думок.

Самотні Терези мають насолоджуватися своєю самотністю, адже вже незабаром ви зустрінете людину, про яку мрієте.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Любовний гороскоп на тиждень 21 – 27 червня 2021 року для Скорпіона

Скорпіонам потрібно припинити мріяти і поглянути на деякі речі більш реалістично. Скажіть партнеру, чого ви від нього / неї хочете і які ваші потреби, це допоможе вирішити постійні проблеми. І частіше кажіть другій половинці, що кохаєте його чи її.

Самотнім Скорпіони мають залишайтеся спокійними та не вірити словам кохання від малознайомих людей. Окрім того, є ймовірність того, що вам підійде людина з вашого кола друзів.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Любовний гороскоп на тиждень 21 – 27 червня 2021 року для Стрільця

Цього тижня стосунки Стрільців будуть проходити добре, а вас чекає безліч приємних сюрпризів. Позитивні зміни попереду, тож ваші стосунки будуть розвиватися лише в кращу сторону. Проведіть романтичний вечір з коханою людиною, і скажіть слова кохання.

Самотні Стрільці мають приділити увагу тим, хто цього заслуговує і хто щиро вас цікавить. Влаштуйте гарний вечір з друзями и рідними, а колишнього партнера – забудьте.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Любовний гороскоп на тиждень 21 – 27 червня 2021 року для Козерога

Стосунки Козерогів будуть складатися дуже добре, доки ви не будете згадувати проблеми, які турбували вас обох в останні місяці. Можете почати все з початку, забувши всі проблеми. А ще краще – відправтеся разом у відпустку чи влаштуйте романтичне побачення. Це оживить ваші стосунки.

Самотні Козероги мають весело провести цей тиждень. Адже вже незабаром ви знайдете людину, яку шукаєте, і це повністю змінить вас і ваше життя.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Любовний гороскоп на тиждень 21 – 27 червня 2021 року для Водолія

Водолії цього тижня мають більше часу приділяти своєму партнероі, це покращить ваші стосунки. Не бійтеся бути занадто романтичними та підготуйте сюрприз коханій людині. На вихідних в зможете зблизитися ще більше і, можливо, переведете стосунки на новий рівень.

Самотні Водолії теж незабаром зустрінуть другу половинку. І все через вашого друга, який познайомить вас з цікавою людиною, яка підкорить ваше серце.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Любовний гороскоп на тиждень 21 – 27 червня 2021 року для Риб

Цього тижня Риби повнні приділити більше уваги своєму партнерові, адже вони вже починають сумніватися у щирості ваших почуттів. Не змушуйте їх ревнувати і частіше говоріть про проблеми у стосунках. Ваш партнер заслуговує на хороше ставлення і щастя.

Одинокі Риби повинні намагатися проводити якомога більше часу з близькими людьми і, в той же час, будьте пильні, адже десь поруч ходить людина, з якою у вас можуть скластися чарівні стосунки. Цього тижня ви зможете спокусити будь-кого.