Чего ждать каждому знаку Зодиака в отношениях на этой неделе и смогут ли одинокие люди найти вторую половинку – читайте любовный гороскоп на неделю 21 – 27 июня 2021 года.

Важно Гороскоп совместимости пар для всех знаков Зодиака

Любовный гороскоп на неделю 21 – 27 июня 2021 года

Овен (21 марта – 20 апреля)



Любовный гороскоп на неделю 21 – 27 июня 2021 года для Овна

Овнам следует быть внимательнее к намекам и сигналам от вашего партнера, и больше слушать себя. Если вы чувствуете "застой" в отношениях, не стесняйтесь делать шаги, которые помогут это изменить. Прежде всего, поговорите со второй половинкой. Вместе вы сможете улучшить ваши отношения.

А одиноким Овнам астрологи советуют подойти к человеку, который вам давно нравится и признаться в своих чувствах. Это поможет вам стать счастливыми.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Любовный гороскоп на неделю 21 – 27 июня 2021 года для Тельца

На этой неделе в отношениях Тельцов все будет складываться хорошо, но вам нужно чаще выражать свои чувства к партнеру, чтобы он/она знал о вашей любви. На выходные спланируйте романтический вечер или совместную поездку. Путешествия меняют пары.

Одинокие Тельцы, которые хотят найти любовь, должны не бояться новых знакомств. А если у вас уже есть человек, в которого вы тайно влюблены – скажите ему/ей об этом.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Любовный гороскоп на неделю 21 – 27 июня 2021 года для Близнецов

Отношения Близнецов на этой неделе пройдут очень хорошую фазу – вы сможете решить все разногласия и конфликты между вами и вашим партнером. Это сделает вашу любовную жизнь лучше, особенно если начнете больше времени проводить вместе.

Одиноким Близнецам советуют не расстраиваться из-за отсутствия отношений. Ведь уже скоро вы найдете свою любовь, и это произойдет в тот момент, когда вы меньше всего будете этого ждать.

Рак (22 июня – 22 июля)



Любовный гороскоп на неделю 21 – 27 июня 2021 года для Рака

Ракам нужно приложить усилия, чтобы подойти к своему партнеру и показать ему/ей, что действительно любите. Не оставляйте их в одиночестве и не провоцируйте на ревность без причины. Скажите, что вам действительно хорошо друг с другом.

Одиноким Ракам пора наконец найти спутника. Примите решение о своих отношениях и перестаньте сомневаться в себе.

Лев (23 июля – 23 августа)



Любовный гороскоп на неделю 21 – 27 июня 2021 года для Льва

Львам на этой неделе надо больше прислушиваться к мнению партнера и идти на компромиссы. Не устраивайте ссору на пустом месте, а покажите, что цените свою вторую половинку. Знайте, что между вами все будет хорошо, особенно если приложить усилия.

Одиноким Львам не стоит восстанавливать свои прошлые отношения или впускать в свою жизнь предыдущего партнера. Лучше займитесь собой и тем, что вам нравится. И больше общайтесь и встречайтесь с людьми.

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Дева (24 августа – 23 сентября)



Любовный гороскоп на неделю 21 – 27 июня 2021 года для Девы

Эта неделя заставит Дев понять, как много общего у вас есть со своим партнером, и как вам хорошо вместе. Проведите несколько дней со второй половинкой, подальше от других, чтобы сблизиться и снова влюбиться друг в друга.

Одиноким Девам надо больше общаться с окружающими людьми, быть понимающими и коммуникабельными. Это принесет вам, как минимум, хорошее настроение, а возможно даже поможет найти любовь.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Любовный гороскоп на неделю 21 – 27 июня 2021 года для Весов

Весы на этой неделе хорошо проведут время в отношениях при условии, что вы сможете прояснить некоторые вопросы, которые беспокоят вас с партнером. Поговорите обо всем искренне и найдите компромисс. А проведенное вместе время поможет избавиться от негативных мыслей.

Одинокие Весы должны наслаждаться своим одиночеством, ведь уже скоро вы встретите человека, о котором мечтаете.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Любовный гороскоп на неделю 21 – 27 июня 2021 года для Скорпиона

Скорпионам нужно прекратить мечтать и посмотреть на некоторые вещи более реалистично. Скажите партнеру, чего вы от него/нее хотите и ваши потребности, это поможет решить постоянные проблемы. И чаще говорите второй половинке, что любите его или ее.

Одинокие Скорпионы должны оставаться спокойными и не верить словам любви от малознакомых людей. Кроме того, есть вероятность того, что вам подойдет человек из вашего круга друзей.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Любовный гороскоп на неделю 21 – 27 июня 2021 года для Стрельца

На этой неделе отношения Стрельцов будут проходить хорошо, а вас ждет множество приятных сюрпризов. Положительные изменения впереди, поэтому ваши отношения будут развиваться только в лучшую сторону. Проведите романтический вечер с любимым человеком, и скажите слова любви.

Одинокие Стрельцы должны уделить внимание тем, кто этого заслуживает и кто искренне вас интересует. Устройте хороший вечер с друзьями и родными, а бывшего партнера – забудьте.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Любовный гороскоп на неделю 21 – 27 июня 2021 года для Козерога

Отношения Козерогов будут складываться очень хорошо, пока вы не будете вспоминать проблемы, которые беспокоили вас обоих в последние месяцы. Вы можете начать все с начала, забыв все проблемы. А еще лучше – отправьтесь вместе в отпуск или устройте романтическое свидание. Это оживит ваши отношения.

Одинокие Козероги должны весело провести эту неделю. Ведь уже скоро вы найдете человека, которого ищете, и это полностью изменит вас и вашу жизнь.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Любовный гороскоп на неделю 21 – 27 июня 2021 года для Водолея

Водолеи на этой неделе должны больше времени уделять своему партнеру, это улучшит ваши отношения. Не бойтесь быть слишком романтичными и подготовьте сюрприз любимому человеку. На выходных вы сможете сблизиться еще больше и, возможно, переведете отношения на новый уровень.

Одинокие Водолеи тоже вскоре встретят вторую половинку. И все из-за вашего друга, который познакомит вас с интересным человеком, что покорит ваше сердце.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Любовный гороскоп на неделю 21 – 27 июня 2021 года для Рыб

На этой неделе Рыбы должны уделить больше внимания своему партнеру, ведь они уже начинают сомневаться в искренности ваших чувств. Не заставляйте их ревновать и чаще говорите о проблемах в отношениях. Ваш партнер заслуживает хорошее отношение и счастье.

Одинокие Рыбы должны стараться проводить как можно больше времени с близкими людьми и, в то же время, будьте бдительны, ведь где-то рядом ходит человек, с которым у вас могут сложиться волшебные отношения. На этой неделе вы сможете соблазнить любого.