Цього тижня пари знайдуть гармонію та любов у стосунках, якщо будуть приділяти більше часу другій половинці. Ті, хто не дослухтиметься до партнера – може створити конфлікт. Яким буде ваше любовне життя – читайте любовний гороскоп на тиждень 3 – 9 травня 2021 року.

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Любовний гороскоп на тиждень 3 – 9 травня 2021 року для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Любовний гороскоп на тиждень 3 – 9 травня 2021 року для Овна

Любовне життя Овнів цього тижня буде складатися чудово, ви будете мати багато неочікуваних та приємних моментів. Зокрема, за словами астрологів, ви отримаєте можливість провести з другою половинкою багато часу з щирими розмовами, романтикою тощо. Завдяки цьому ви забудете про всі непорозуміння та проблеми, які раніше вас турбували.

Водночас самотні Овни також будуть мати приємний тиждень, особливо – на вихідні. Ваші близькі друзі будуть вас надихати та розслабляти. Ви чудово проведете час. Але про серйозні стосунки думати поки зарано.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Любовний гороскоп на тиждень 3 – 9 травня 2021 року для Тельця

Тельцям зараз не варто ні про що турбуватися у своєму любовному житті. Головне – говорити партнеру про свої справжні почуття. Це допоможе вашим стосункам розвиватися та зблизить вас. Не влаштовуйте другій половинці скандали, бо це може зіпсувати чарівну атмосферу між вами. А на вихідним рекомендуємо поїхати разом на невеликий відпочинок.

А одиноким Тельцям, які шукають другу половинку, слід бути обережними з новими людьми. Переконайтеся, що ви робите правильно та не вірте кожному слову незнайомців.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Любовний гороскоп на тиждень 3 – 9 травня 2021 року для Близнюків

Цього тижня любовне життя Близнюків може покращитися, якщо ви докладете до цього зусилля. Не згадуйте минуле партнера та проводьте більше часу разом. Можете влаштувати романтичне побачення чи сюрприз близькій людині. Скоро ваше особисте життя вийде на новий рівень.

Самотнім Близнюкам астрологи також радять не прив’язуватися до минулого та не відновлювати стосунки з попередніми партнерами. Адже це не допоможе вам рухатися далі. Якщо захочете знайти кохання – відпустіть все минуле.

Рак (22 червня – 22 липня)

Любовний гороскоп на тиждень 3 – 9 травня 2021 року для Рака

На любовне життя Раків цього тижня впливатиме повсякденне життя. Деякі побутові речі можуть спричинити роздратування і ви можете "зриватися" на партнера. Тому контролюйте свою емоції та особливо ревнощі, щоб уникнути неприємних наслідків. А негативний настрій краще не "виливати" на близьких, щоб не зруйнувати стосунки.

Самотнім Ракам потрібно нарешті зізнатися у своїх почуттях до людини, яка вам подобається. Підійдіть і скажіть про свої почуття, так ви зможете одразу побачити, як він / вона на це відреагує.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Любовний гороскоп на тиждень 3 – 9 травня 2021 року для Лева

Леваи будуть мати хороший тиждень для ваших стосунків, якщо ви зможете вирішити деякі проблеми, які заважають розвивати любовне життя. Окрім того, ви зможете провести весело вихідні з коханоюлюдиною, де буде багато пристрасті та романтики. Ви такі моменти ви будете відчувати себе щасливими.

Самотнім Левам не треба боятися знайомитися з іншими та фліртувати. Довіртеся та відкрийтеся іншим людям. Так ви зможете знайти своє кохання.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Любовний гороскоп на тиждень 3 – 9 травня 2021 року для Діви

Дівам будуть оптимістично налаштовані на своє любовне життя. Зокрема, ви зможете покращити стосунки, якщо будете ділитися своїми думками та почуттями з коханою людиною. Ваш партнер повинен почуватися щасливим та бажаним поруч з вами, і тут допоможеть компліменти та слова кохання. а на вихідних проведіть час разом з друзями.

Одиноким Дівам зараз варто приділити час собі та роботі. А кохання вас знайде саме, як тільки прийде час. Вам зараз не варто починати нові стосунки, бо з цього не вийде нічого серйозного.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Любовний гороскоп на тиждень 3 – 9 травня 2021 року для Терезів

Терези будуть мати гарний тиждень для активізації ваших стосунків, особливо допоможуть щирі розмови. Вам зараз варто подолати всі перешкоди та негаразди, адже вашим стосункам нема чого боятися. Ви разом все пройдете та створите міцний зв’язок. А незабаром ви захочете вийти на новий рівень – створити сім'ю чи завести дітей.

А саомтнім Терезам зараз доведеться приймати сміливі рішення і бути чесним із собою. Якщо ви зараз не готові до серйозних стосунків, то можете уникати знайомства та близкості з іншими людьми. Робіть все, що відчуваєте за потрібне.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Любовний гороскоп на тиждень 3 – 9 травня 2021 року для Скорпіона

Скорпіони отримають денякі неприємності, які встановлять певну дистанцію між вами та вашим партнером, і це вас засмутить. Але не розчаровуйтеся, адже до кінця тижня все зміниться і ви налагодите атмосферу між вами. Ваш партнер зрозумієте, що варто змінити, тому скористайтеся цією порадою і використовуйте ці дні, щоб наблизитися до свого партнера. Вихідні можуть нагородити вас приємним сюрпризом від коханої людини.

Самотнім Скоріони мають вирішити, чого вони хочуть від життя. Якщо вам зараз потрібні стосунки, то довіртеся почуттям та відкривайтеся іншим. Зробіть крок назустріч вашій долі.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Любовний гороскоп на тиждень 3 – 9 травня 2021 року для Стрільця

Любовне життя Стрільців незабаром увійде в новий етап. Будьте готові до будь-якого можливого результату: деякі рішення спочатку можуть здатися неприємними, але в підсумку все вдасться. У будь-якому випадку довіряйте своєму внутрішньому відчуттю. На вихідних проведіть більше часу з другою половинкою та зізнайтеся у своїх почуттях.

Самотнім Стрільцям треба придивитися до свого оточення, можливо серед них є ваша друга половинка. Якщо ви маєте до когось почуття – то зізнайтеся у цьому і, можливо, ваше життя кардинально зміниться.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Любовний гороскоп на тиждень 3 – 9 травня 2021 року для Козерога

Козероги у любовному житті повинні більше спілкуватися зі своїм партнером. Це необхідно для того, щоб прояснити питання, які створюють дистанцію між вами. Атмосфера між вами покращиться і створить перспективу для теплих та щасливих моментів. Але іноді вам варто проявляти гнучкість та шукати компроміси у суперечказ з другою половинкою.

Самотнім Козерогам треба бути спокійнішими та не сприймати близько до серця слова незнайомих людей. Робіть все, що ви хочете, і не намагайтесмя нікому нічого довести. І ви незабаром зустрінете своє кохання.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Любовний гороскоп на тиждень 3 – 9 травня 2021 року для Водолія

Цього тижня Водолії у своєму любовному житті повинні бути спокійними та нейтральними. Не влаштовуйте сварки чи розмови на підвищених тонах зі своїм партнером. Адже так ви не зможете вирішити конфлікти. Краще приділіть свій час тим завданням, які порадують вас і вашого партнера. Вихідні проведіть двдвох – можна виїхати за місто і влаштувати пікнік чи побачення.

Самотнім Водоліям треба бути напоготові, адже вже незабаром ви зустрінете людину, з якою складете щасливі стосунки. Зараз будьте собою та знайомтеся з іншими людьми.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Любовний гороскоп на тиждень 3 – 9 травня 2021 року для Риб

Риби відчують потребу у гармонії та щасті, які ви втратили останнім часом. Адже ваше ставлення та постійні докори породило запитання та сумніви у вашого партнера. Тож, якщо ви хочете зберегти стосунки – спробуйте виправити ситуацію та доведіть коханій людині, що ви справді хочете бути разом та любите його / її.

А самотні Риби мають знайти баланс, який дозволить вам почуватись добре із самим собою та з іншими. Так ви зможете пустити іншу людину у своє життя та створити міцні стосунки.