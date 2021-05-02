На этой неделе пары обретут гармонию и любовь в отношениях, если будут уделять больше времени второй половинке. Те, кто не прислушается к партнеру – может создать конфликт. Какой будет ваша любовная жизнь – читайте любовный гороскоп на неделю 3 – 9 мая 2021 года.

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Любовный гороскоп на неделю 3 – 9 мая 2021 года для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Любовный гороскоп на неделю 3 – 9 мая 2021 года для Овна

Любовная жизнь Овнов на этой неделе будет складываться замечательно, у вас будет много неожиданных и приятных моментов. В частности, по словам астрологов, вы получите возможность провести со второй половинкой много времени с искренними разговорами, романтикой и тому подобное. Благодаря этому вы забудете обо всех недоразумениях и проблемах, которые раньше вас беспокоили.

В то же время одинокие Овны будут иметь приятный неделю, особенно на выходные. Ваши близкие друзья будут вас вдохновлять и расслаблять. Вы прекрасно проведете время. Но о серьезных отношениях думать пока рано.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Любовный гороскоп на неделю 3 – 9 мая 2021 года для Тельца

Тельцам сейчас не стоит ни о чем беспокоиться в своей любовной жизни. Главное – говорить партнеру о своих истинных чувствах. Это поможет вашим отношениям развиваться и сблизит вас. Не устраивайте второй половинке скандалы, потому что это может испортить волшебную атмосферу между вами. А на выходных рекомендуем поехать вместе на небольшой отдых.

А одиноким Тельцам, ищущим вторую половинку, следует быть осторожными с новыми людьми. Убедитесь, что вы делаете правильно и не верьте каждому слову незнакомцев.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Любовный гороскоп на неделю 3 – 9 мая 2021 года для Близнецов

На этой неделе любовная жизнь Близнецов может улучшиться, если вы приложите к этому усилия. Не вспоминайте прошлое партнера и проводите больше времени вместе. Можете устроить романтическое свидание или сюрприз близкому человеку. Скоро ваша личная жизнь выйдет на новый уровень.

Одиноким Близнецам астрологи также советуют не привязываться к прошлому и не восстанавливать отношения с предыдущими партнерами. Ведь это не поможет вам двигаться дальше. Если захотите найти любовь – отпустите все прошлое.

Рак (22 июня – 22 июля)

Любовный гороскоп на неделю 3 – 9 мая 2021 года для Рака

На любовную жизнь Раков на этой неделе будет влиять повседневная жизнь. Некоторые бытовые вещи могут вызвать раздражение и вы можете "срываться" на партнера. Поэтому контролируйте свою эмоции и особенно ревность, чтобы избежать неприятных последствий. А негативный настрой лучше не "выливать" на близких, чтобы не разрушить отношения.

Одиноким Ракам нужно наконец признаться в своих чувствах к человеку, который вам нравится. Подойдите и скажите о своих чувствах, так вы сможете сразу увидеть, как он/она на это отреагирует.

Лев (23 июля – 23 августа)

Любовный гороскоп на неделю 3 – 9 мая 2021 года для Льва

У Львов будет хорошая неделя для ваших отношений, если вы сможете решить некоторые проблемы, которые мешают развивать любовную жизнь. Кроме того, вы сможете провести весело выходные с любимым человеком, где будет много страсти и романтики. В такие моменты вы будете чувствовать себя счастливыми.

Одиноким Львам не надо бояться знакомиться с другими и флиртовать. Доверьтесь и откройтесь другим людям. Так вы сможете найти свою любовь.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Любовный гороскоп на неделю 3 – 9 мая 2021 года для Девы

Девы будут оптимистично настроены на свою любовную жизнь. В частности, вы сможете улучшить отношения, если будете делиться своими мыслями и чувствами с любимым человеком. Ваш партнер должен чувствовать себя счастливым и желанным рядом с вами, и здесь помогут комплименты и слова любви. А на выходных проведите время вместе с друзьями.

Одиноким Девам сейчас стоит уделить время себе и работе. А любовь вас найдет, как только придет время. Вам сейчас не стоит начинать новые отношения, потому что из этого не выйдет ничего серьезного.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Любовный гороскоп на неделю 3 – 9 мая 2021 года для Весов

У Весов будет хорошая неделя для активизации ваших отношений, особенно помогут искренние разговоры. Вам сейчас стоит преодолеть все препятствия и невзгоды, ведь вашим отношениям нечего бояться. Вы вместе все пройдете и создадите прочную связь. А вскоре вы захотите выйти на новый уровень – создать семью или завести детей.

А одиноким Весам сейчас придется принимать смелые решения и быть честным с собой. Если вы сейчас не готовы к серьезным отношениям, то можете избегать знакомства и близости с другими людьми. Делайте все, что чувствуете нужным.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Любовный гороскоп на неделю 3 – 9 мая 2021 года для Скорпиона

Скорпионы получат кое-какие неприятности, которые установят определенную дистанцию между вами и вашим партнером, и это вас расстроит. Но не разочаровывайтесь, ведь к концу недели все изменится и вы наладите атмосферу между вами. Ваш партнер поймет, что стоит изменить, поэтому воспользуйтесь этим советом и используйте эти дни, чтобы приблизиться к своему партнеру. Выходные могут наградить вас приятным сюрпризом от любимого человека.

Одиноким Скорпионы должны решить, чего они хотят от жизни. Если вам сейчас нужны отношения, то доверьтесь чувствам и открывайтесь другим. Сделайте шаг навстречу вашей судьбе.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Любовный гороскоп на неделю 3 – 9 мая 2021 года для Стрельца

Любовная жизнь Стрельцов вскоре войдет в новый этап. Будьте готовы к любому возможному результату: некоторые решения поначалу могут показаться неприятными, но в итоге все удастся. В любом случае доверяйте своему внутреннему ощущению. На выходных проведите больше времени со второй половинкой и признайтесь в своих чувствах.

Одиноким Стрельцам надо присмотреться к своему окружению, возможно среди них есть ваша вторая половинка. Если вы питаете к кому-то чувства – то признайтесь в этом и, возможно, ваша жизнь кардинально изменится.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Любовный гороскоп на неделю 3 – 9 мая 2021 года для Козерога

Козероги в любовной жизни должны больше общаться со своим партнером. Это необходимо для того, чтобы прояснить вопросы, которые создают дистанцию между вами. Атмосфера между вами улучшится и создаст перспективу для теплых и счастливых моментов. Но иногда вам стоит проявлять гибкость и искать компромиссы в спорах со второй половинкой.

Одиноким Козерогам надо быть спокойнее и не воспринимать близко к сердцу слова незнакомых людей. Делайте все, что вы хотите, и не пытайтесь никому ничего доказать. И вы скоро встретите свою любовь.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Любовный гороскоп на неделю 3 – 9 мая 2021 года для Водолея

На этой неделе Водолеи в своей любовной жизни должны быть спокойными и нейтральными. Не устраивайте ссоры или разговоры на повышенных тонах со своим партнером. Ведь так вы не сможете разрешить конфликты. Лучше уделите свое время тем задачам, которые порадуют вас и вашего партнера. Выходные проведите вдвоем - можно выехать за город и устроить пикник или свидание.

Одиноким Водолеям надо быть начеку, ведь уже вскоре вы встретите человека, с которым сложите счастливые отношения. Сейчас будьте собой и знакомьтесь с другими людьми.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Любовный гороскоп на неделю 3 – 9 мая 2021 года для Рыб

Рыбы почувствуют потребность в гармонии и счастье, которые вы потеряли в последнее время. Ведь ваше отношение и постоянные упреки породили вопросы и сомнения у вашего партнера. Поэтому, если вы хотите сохранить отношения – попробуйте исправить ситуацию и докажите близкому человеку, что вы действительно хотите быть вместе и любите его/ее.

А одинокие Рыбы должны найти баланс, который позволит вам чувствовать себя хорошо с самим собой и с другими. Так вы сможете пустить другого человека в свою жизнь и создать прочные отношения.