12-річний син шоумена і кандидата в мери Києва Сергія Притули зайнявся музикою. Дмитро вирішив грати на ударних. Зірковий батько підтримав захоплення хлопця і навіть побував на одній з його перших репетицій.

На особистій сторінці в інстаграмі з понад 800-тисячами підписників Сергій Притула ділиться не лише власними досягненнями, а й успіхами дітей. Кілька тижнів тому син зірки від першого шлюбу Дмитро відсвяткував 12-річчя. Схоже, у новому році життя він вирішив розвиватися не тільки в науці, а й у музиці.

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Сергій Притула зізнався, що з сином довго розмірковували, який інструмент обрати. Врешті Дмитро вирішив грати на ударних, адже саме барабанщики отримують найбільше оплесків за вибухове соло наприкінці концерту.

Ми колись сперечались із Дмитром, хто в рок-гуртах найкрутіший: вокаліст, гітарист, бас-гітарист чи хтось інший. Дійшли до висновку, що найбільше оплесків в кінці концерту завжди отримує соло на ударних! Рухається у обраному напрямку. Лупаш, Дмитрику, – з гордістю написав Сергій Притула.

Схоже, це одна з перших репетицій Дмитра Притули, на якій його підтримував батько та мама. Перша дружина ведучого Юлія Андрійчук в інстаграм-сторіс показала, як син грає хіт гурту Twenty One Pilots.

Нагадаємо, з 2015 року Сергій Притула одружений з продюсеркою Катериною Сопельник, яка народила йому доньку Соломію. Його колишня дружина Юлія також уклала другий шлюб та народила доньку Катерину від коханого. Попри те, що батьки 12-річного Дмитра не живуть разом, хлопчик у чудових стосунках як з мамою, так і з татом.