Популярний український шоумен Сергій Притула, який став знаменитий завдяки телебаченню, а зараз балотується на мера столиці України, щемливо привітав сина з днем народження.

Відповідний допис з’явився на інстаграм-сторінці Сергія Притули.

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Нехай кожен день починається з чогось приємного. Дякую за те, що ти добрий син і найкращий у світі старший брат! З Днем Народження! Любимо тебе безмежно! Всі Притули!,

– написав Притула у дописі.

Зірковий татусь привітав сина святковим тортом у ліжку. Сьогодні Дмитру виповнилося 12 років.

До вітань також долучились прихильники Притули у коментарях.

"Наш дорослий хлопчик", – написала Катерина Притула. "Сергію, ти прекрасний тато", "Вітаю Дмитра Сергійовича", "Вітаю вашого синочка", "Божого благословення вашій родині", "Вітаємо, Дмитрику", – написали підписники в коментарях.

Нагадаємо, що Сергій Притула вже 5 років одружений з другою дружиною Катериною. У подружжя народилася донечка Соломія, якій зараз 3 роки. Втім друга дружина також бере участь у вихованні сина Притули від першого шлюбу. Відомо, що з першою дружиною Юлією шоумен зберіг теплі стосунки, тож за словами Притули, син проводить багато часу не лише з ним, але й з матір’ю.

Сергій Притула з сином Дмитром