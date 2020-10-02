Популярный украинский шоумен Сергей Притула, который стал знаменит благодаря телевидению, а сейчас баллотируется на мэра столицы Украины, щемяще поздравил сына с днем рождения.

Соответствующее сообщение появилось на инстаграм-странице Сергея Притулы.

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Пусть каждый день начинается с чего-то приятного. Спасибо за то, что ты хороший сын и лучший в мире старший брат! С днём рождения! Любим тебя безгранично! Все Притулы!

– написал Притула в заметке.

Звездный отец поздравил сына праздничным тортом в постели. Сегодня Дмитрию исполнилось 12 лет.

К поздравлениям также присоединились поклонники Притулы в комментариях.

"Наш взрослый мальчик", – написала Екатерина Притула. "Сергей, ты прекрасный папа", "Поздравляю Дмитрия Сергеевича", "Поздравляю вашего сыночка", "Божьего благословения вашей семье", "Поздравляем, Димочка", – написали подписчики в комментариях.

Напомним, что Сергей Притула уже 5 лет женат на второй жене Екатерине. У супругов родилась доченька Соломия, которой сейчас 3 года. Впрочем, вторая жена также участвует в воспитании сына Притулы от первого брака. Известно, что с первой женой Юлией шоумен сохранил теплые отношения, поэтому по словам Притулы, сын проводит много времени не только с ним, но и с матерью.

Сергей Притула с сыном Дмитрием