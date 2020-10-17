12-летний сын шоумена и кандидата в мэры Киева Сергея Притулы занялся музыкой. Дмитрий решил играть на ударных. Звездный отец поддержал увлечение парня и даже побывал на одной из его первых репетиций.

На личной странице в инстаграме с более 800-тысячами подписчиков Сергей Притула делится не только собственными достижениями, но и успехами детей. Несколько недель назад сын звезды от первого брака Дмитрий отпраздновал 12-летие. Похоже, в новом году жизни он решил развиваться не только в науке, но и в музыке.

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Сергей Притула признался, что с сыном долго размышляли, какой инструмент выбрать. Наконец Дмитрий решил играть на ударных, ведь именно барабанщики получают больше всего аплодисментов за взрывное соло в конце концерта.

Мы когда-то спорили с Дмитрием, кто в рок-группах самый крутой: вокалист, гитарист, бас-гитарист или кто-то другой. Пришли к выводу, что больше всего аплодисментов в конце концерта всегда получает соло на ударных! Движется в выбранном направлении. Лупаш, Дима, – с гордостью написал Сергей Притула.

Похоже, это одна из первых репетиций Дмитрия Притулы, на которой его поддерживал отец и мама. Первая жена ведущего Юлия Андрейчук в инстаграм-сторис показала, как сын играет хит группы Twenty One Pilots.

Напомним, с 2015 года Сергей Притула женат на продюсере Екатериной Сопельник, которая родила ему дочь Саломею. Его бывшая жена Юлия также заключила второй брак и родила дочь Екатерину от любимого. Несмотря на то, что родители 12-летнего Дмитрия не живут вместе, мальчик в прекрасных отношениях как с мамой так и с папой.