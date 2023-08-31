Пристрасні коханці чи в ліжку не дуже: які в сексі Леви, Діви та Терези

Нерідко секс є табуйованою темою. Однак, насправді говорити про нього нормально. До речі, на те, як людина проявляється себе в ліжку, за словами астролога, впливає і знак зодіаку.

Тож чому б не дізнатися, як поводяться у ліжку Діви, Леви та Терези. Хто з них може справді здивувати, пише 24 Канал.

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Лев

Леви завжди хочуть пристрасного та приголомшливого сексу. На менше вони не згодні. Вони готові дивувати свого партнера та чекають цього у відповідь.

Леви обожнюють кохатися і роблять це блискуче. Втім, нерідко можуть вдаватися до "диких" інстинктів. Секс з цим знаком зодіаку ви точно не забудете.

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Діва

Уважні до деталей Діви знають, як зробити приємно. Вони вміють спокушати та притягують своєю сексуальністю.

Представники цього знаку зодіаку повністю віддаються процесу. Однак, прагнуть, щоб їхні бажання також задовольнили.

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Терези

На перший погляд, Терези здаються витонченими та, можливо, навіть незайманими. Втім, як-то кажуть, у тихому болоті…

Так-от, ви будете здивовані від того, як ці люди поводять себе у ліжку. До речі, вони створять романтичну атмосферу. До речі, нерідко. Терези обожнюють насолоджуватися повільним та ніжним сексом.

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