Як поводять себе у стосунках Терези, Скорпіони та Стрільці, розповідає 24 Канал.

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Терези

Не дивно, що ці люди прагнуть до гармонії, особливо, коли йдеться про стосунки. Терези вміють щиро кохати, вони дуже дорожать своїм партнером. Представники цього знаку романтичні та вміють приємно здивувати. З ними тепло та затишно.

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Скорпіон

У стосунках Скорпіони займають позицію лідера, незалежно від статі. Прагнуть, щоб кохана людина захоплювалася ними. Можуть ставити власні бажання на перше місце. Романтика Скорпіонам до душі.

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Стрілець

Народжені під цим знаком зодіаку прагнуть знайти партнера, з яким справді будуть на одній хвилі. Стосунки з ними легкі та невимушені. Стрільці прямолінійні, тож не мовчатимуть, якщо щось не так. Вони чекають підтримки та розуміння від коханої людини.

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