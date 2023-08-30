Как ведут себя в отношениях Весы, Скорпионы и Стрельцы, рассказывает 24 Канал.

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Весы

Неудивительно, что эти люди стремятся к гармонии, особенно когда речь идет об отношениях. Весы умеют любить, они очень дорожат своим партнером. Представители этого знака романтичны и умеют приятно удивить. С ними тепло и уютно.

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Скорпион

В отношениях Скорпионы занимают позицию лидера, независимо от пола. Стремятся, чтобы любимый человек восхищался ими. Могут ставить свои желания на первое место. Романтика Скорпионам по душе.

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Стрелец

Родившиеся под этим знаком зодиака стремятся найти партнера, с которым действительно будут на одной волне. Отношения с ними легкие и непринужденные. Стрельцы прямолинейны, так что не будут молчать, если что-то не так. Они ждут поддержки и понимания от любимого человека.

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