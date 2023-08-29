Так вот, хуже всего целуются мужчины, рожденные под знаком Девы и Козерога. Почему именно они, пишет 24 Канал.
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Дева
Представители этого знака зодиака в основном перфекционисты. Кроме того, пытаются спланировать все. Впрочем, забывают, что иногда лучше отдаться чувствам.
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Козерог
Да, Козероги хуже всего целуются. Однако только тогда, когда у них нет настоящих чувств к партнеру. Эти мужчины сдержаны. Преимущественно им не нравится целоваться на людях.
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