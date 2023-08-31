Страстные любовники или в постели не очень: какие в сексе Львы, Девы и Весы

Часто секс является табуированной темой. Однако на самом деле говорить о нем нормально. Кстати, на то, как человек проявляется в постели, по словам астролога, влияет и знак зодиака.

Так почему бы не узнать, как ведут себя в постели Девы, Львы и Весы. Кто из них может действительно удивить, пишет 24 Канал.

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Лев

Львы всегда хотят страстного и потрясающего секса. На меньшее они не согласны. Они готовы удивлять своего партнера и ждут этого в ответ.

Львы обожают заниматься любовью и делают это блестяще. Впрочем, нередко могут прибегать к "диким" инстинктам. Секс с этим знаком зодиака вы точно не забудете.

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Дева

Внимательные к деталям Девы знают, как сделать приятно. Они умеют соблазнять и привлекают своей сексуальностью.

Представители этого знака зодиака полностью отдаются процессу. Однако стремятся, чтобы их желания также удовлетворили.

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Весы

На первый взгляд, Весы кажутся изящными и, возможно, даже нетронутыми. Впрочем, как говорится, в тихом болоте…

Так вот, вы будете удивлены от того, как эти люди ведут себя в постели. Кстати, они создадут романтическую атмосферу. Кстати, часто. Весы любят наслаждаться медленным и нежным сексом.

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