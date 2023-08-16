Так, найпристрасніші знаки зодіаку – Овен і Скорпіон, передає 24 Канал. Ці жінки у ліжку – вогонь.

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Скорпіон

Астрологи зазначають, що Скорпіон – найнебезпечніший знак зодіаку. Водночас його представники найпристрасніші. Нерідко у ліжку цим жінкам нерівня ніхто. Тож секс зі Скорпіонами буде для вас незабутнім.

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Овен

Серед найпристрасніших знаків і вогняний Овен. Ці жінки не знають меж, коли справа доходить до пристрасті та її прояву. Часто вони готові зануритися в стосунки з головою. Овни віддаються на повну. Вони настільки захоплені коханням до партнера, що подарують справді райську насолоду.

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