Раки, Водолії та Скорпіони. Саме ці знаки зодіаку найщасливіші поряд з коханою людиною, пише 24 Канал.

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Водолій

Народженим під цим знаком зодіаку вкрай важливо любити. Водолії обожнюють виражати своє кохання словами, дотиками та справами. Поруч з дорогою серцю людиною вони найщасливіші.

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Рак

Представники цього знаку зодіаку дуже чуттєві. Раки часто не люблять багато говорити. Однак, коли вони кохають і відчувають це у відповідь, почуваються на сьомому небі від щастя.

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Скорпіон

Скорпіонам ну дуже важливо завжди бути в центрі уваги, особливо у коханої людини. Представники цього знаку хочуть, щоб про них постійно піклувалися та зробили справді найщасливішими.

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