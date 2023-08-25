Ці вихідні будуть дуже приємними для Овна, Тельця, Рака та Близнюків. Вам дуже пощастить, пише 24 Канал.

До речі Хто зі знаків зодіаку вже до кінця тижня отримає дуже приємну звістку

Овен

На цих вихідних Овнам пощастить знайти баланс між роботою та відпочинком. Ви можете спланувати прогулянку на свіжому повітрі з друзями або взятися за творчий проєкт, якщо забажаєте. У будь-якому випадку ці дні будуть успішними.

Гороскоп для Овнів

Телець

У цей вікенд Тельці зможуть справді насолодитися комфортом, затишком і навіть розкішшю. Знайдіть час для релаксу. Можливо, ви захочете влаштувати собі спа-процедури або зануритися у хобі, яке дає задоволення. Кохана людина підтримає. Окрім того, на вас чекає дуже приємний сюрприз.

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Близнюки

Близнюки, наприкінці тижня вам може пощастити буквально у всіх сферах життя. Однак, пам'ятайте, що успіх не повинен затьмарювати розум. Зберігайте голову холодною та насолоджуйтеся.

Гороскоп для Близнюків

Рак

На цих вихідних вам може надійти дуже цікава пропозиція щодо роботи. Не бійтеся пробувати щось нове, не думайте, що не готові. Почніть і все обов'язково вийде.

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