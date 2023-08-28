Народжені під знаком Діви або Козорога жінки найгірше цілуються. Про це з посиланням на астрологів пише 24 Канал.

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Діва

Перешкодою на шляху до "ідеальних" поцілунків нерідко стає саме перфекціонізм Дів. Замість того, щоб дати волю почуттям і насолодитися процесом, ці жінки думають, чи правильно все роблять, і як можна краще.

Діви нерідко забувають, що планування не завжди доречне, а роздуми можуть зіпсувати романтичний момент.

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Козоріг

Так, Козороги погано цілуються. Щоправда, лише в тому випадку, коли не відчувають справжнього емоційного зв'язку з людиною.

Ці жінки не грають почуттями, вони намагаються бути максимально справжніми, особливо, коли йдеться про кохання.

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