Родившиеся под знаком Девы или Козерога женщины хуже всего целуются. Об этом со ссылкой на астрологов пишет 24 Канал.

Кстати Три знака зодиака среди мужчин, которые лучше всего целуются

Дева

Препятствием на пути к "идеальным" поцелуям нередко становится именно перфекционизм Дев. Вместо того чтобы дать волю чувствам и насладиться процессом, эти женщины думают, правильно ли все делают, и как можно лучше.

Девы нередко забывают, что планирование не всегда уместно, а размышления могут испортить романтический момент.

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Козерог

Да, Козероги плохо целуются. Правда, только в том случае, когда не испытывают подлинной эмоциональной связи с человеком.

Эти женщины не играют чувствами, они стараются быть максимально настоящими, особенно когда речь идет о любви.

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