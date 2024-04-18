Наречена в розпачі: злодій вкрав весільну сукню за 2 тисячі доларів
Джерело:Redwood City Police Department
Весілля нареченої зі США під загрозою. А все тому, що невідомий чоловік вкрав з її ґанку коробку, в якій лежала весільна сукня.
Наречена вирішила замовити весільну сукню в інтернеті. Кур'єр залишив особливий пакунок на ґанку її будинку.
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Однак жінка навіть не встигла приміряти вбрання. Вона заплатила за сукню 2 тисячі доларів, але її вкрали. Ввечері 11 квітня до будинку нареченої підійшов невідомий чоловік і забрав пакунок, у якому лежала сукня. Наречена у розпачі негайно звернулася у поліцію.
Зараз правоохоронці намагаються розшукати крадія.
Злодій викрав весільну сукню: відео
Сподіваємося, що поліція розшукає вкрадену сукню й весіллю нічого не завадить.
Інциденти з весільними сукнями
- Таня Волш з Канади виплакала всі очі, коли зрозуміла, що батько випадково пожертвував її весільну сукню на благодійність. Цю сукню нареченій перед смертю обрала мама. Таня хотіла зберегти вбрання, щоб у майбутньому його могла приміряти її донька. На щастя, її допис у фейсбуці побачила волонтерка, яка знайшла сукню. Вона повернула дороге серцю вбрання власниці.
- В Австралії інша наречена втратила свою весільну сукню, бо чоловік забув покласти її в багажник. Коробка з сукнею залишилася лежати на даху автомобіля, коли пара почала рух. Сукня вилетіла дорогою, а знайти її так і не змогли. Наречена не дуже засмутилася, бо до весілля ще є достатньо часу і вона може придбати нову.