Наречена в розпачі: злодій вкрав весільну сукню за 2 тисячі доларів

Весілля нареченої зі США під загрозою. А все тому, що невідомий чоловік вкрав з її ґанку коробку, в якій лежала весільна сукня.

Наречена вирішила замовити весільну сукню в інтернеті. Кур'єр залишив особливий пакунок на ґанку її будинку.

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Однак жінка навіть не встигла приміряти вбрання. Вона заплатила за сукню 2 тисячі доларів, але її вкрали. Ввечері 11 квітня до будинку нареченої підійшов невідомий чоловік і забрав пакунок, у якому лежала сукня. Наречена у розпачі негайно звернулася у поліцію.

Зараз правоохоронці намагаються розшукати крадія.

Злодій викрав весільну сукню: відео

Сподіваємося, що поліція розшукає вкрадену сукню й весіллю нічого не завадить.

Інциденти з весільними сукнями