Наречений дуже засмучений через свою неуважність

На початку березня Том і його дівчина Ліндел забирали свої речі зі сховища в Аделаїді. Серед цих речей була й сукня бельгійського виробництва, яку Ліндел купила собі на весілля.

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Том завантажував багажник автомобіля важчими коробками, а коробку зі сукнею у той час поставив на дах автомобіля. Коли пара приїхала в інше місто, то бачила, що коробки з сукнею нема у багажнику. Тоді наречені й усвідомили, що Том забув покласти її всередину й вона вилетіла.

Пара швидко сіла в авто й поїхала у зворотному шляху в надії розшукати сукню десь на узбіччі.

Ми припаркували машину і пішли по дорозі, повз нас проїжджали вантажівки зі швидкістю 90 кілометрів на годину,

– розповіла наречена.

Однак знайти коробку з сукнею за 2000 тисячі доларів парі так і не вдалося. Том був дуже злий на себе, а Ліндел ніколи раніше не бачила його таким. Чоловік завжди приховував свої емоції, але не в цей раз. Водночас наречена намагається сприймати цю ситуацію спокійно та з гумором. Вона навіть пожартувала, що тепер матиме смішну промову на весіллі.

Наречені оголосили, що дадуть винагороду тому, хто знайде сукню, – 500 доларів. Водночас Ліндел не переймається, якщо доведеться купувати нове вбрання, адже весілля заплановане на 2025 рік.