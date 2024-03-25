Американські гірки в особистому житті

До знайомства з Денні Меггі 6 років перебувала у стосунках. Вона точно не могла подумати, що вийде заміж за хлопця, якого знає 4 місяці.

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У лютому 2022 року дівчина завантажила додаток для знайомств без жодних ілюзій, що може знайти там "того самого". Коли вона натрапила на профіль військового Денні, то можливість ставити уподобання вже завершилася. Та дівчині так сподобався юнак, що вона заплатила, аби лайкнути його профіль.

Наступні кілька днів Денні та Меггі провели разом, вони годинами розмовляли в автомобілі й по-справжньому закохалися. Через тиждень закохані навіть наважилися на однакові татуювання – вони набили корони на щиколотках.

Я дуже невпевнена людина, але як тільки я зустрів Меггі, то зрозумів, що люблю її. Я хотів бути з нею кожен день і проводити з нею весь свій час. У мене було відчуття, якого я ніколи не мав з попередніми дівчатами,

– сказав Денні.

Щастя швидко замінилося на шок та розчарування – Меггі дізналася, що вагітна. Денні спершу подумав, що дівчина жартує, адже вони були знайомі дуже мало часу. Хлопець злякався, але не сумнівався, що хоче бути разом з Меггі та їхньою дитиною. Коли він побачив перший скриніг, то всі хвилювання зникли.



Пара вирішила одружитися і разом виховувати дитину / Фото Меггі Корбоулд

Молода сім'я дуже щаслива

Через 4 місяці майбутні батьки одружилися, щоб отримати військове житло. Вагітність Меггі проходила легко, але через те, що все відбувалося дуже швидко, їй здавалося наче вона на американських гірках. На 37-му тижні вагітності Меггі народила Едварда.

Я почула якісь дивні звуки – це Денні просто ридав і тримав Едварда. Це було дуже мило,

– розповіла дівчина.



Денні та Меггі щасливі, що вирішили бути разом / Фото Меггі Корбоулд

Після народження сина Денні пішов з армії, щоб більше часу проводити з сім'єю. Зараз Едварду вже 15 місяців, і він вчиться ходити. Денні та Меггі – щасливі і зізнаються, що нічого не змінювали б у своєму житті.