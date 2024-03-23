Кохання сильніше за суспільний осуд

Чері та Мікі познайомилися у Tinder. Вони разом вже рік.

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Після смерті чоловіка Чері зрозуміла, що її приваблюють молодші чоловіки. Коли вона познайомилася з Мікі у додатку, то він одразу її зацікавив. Жінка з нетерпінням очікувала на зустріч з хлопцем.

У Мікі раніше не було серйозних стосунків, та він знав, що хоче бути з жінкою, старшою від себе.

Коли я вперше побачив її, все, про що я міг подумати, це те, яка вона красива, вона була просто такою ідеальною,

– сказав хлопець.



Закоханим байдуже на осуд суспільства / Фото пари

Коли стосунки пари стали серйознішими, вони вирішили познайомитися з рідними. Мама Мікі спершу хвилювалася за свого сина. Вона боялася, що старша жінка просто використовує Мікі. Однак, коли вона зустрілася з Чері, то усі страхи одразу розвіялися. Жінка побачила, що її син щасливий.



Мікі та Чері мріють колись одружитися / Фото пари

Рідні Чері також підтримують її стосунки з молодим бойфрендом. Цікаво, що син Чері – одноліток Мікі. Він нормально відреагував на маминого хлопця і навіть підтримує з ним дружні стосунки.

Багато незнайомців засуджують Мікі та Чері, однак закохані відверто зізнаються – їм байдуже. Ба більше, пара сподівається, що одного дня зможе одружитися.