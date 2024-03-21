Романтично налаштована Кейлі вирішила прилетіти з Лондона до Сан-Франциско, аби сходити на побачення. Її обранцем був чоловік, з яким вони познайомилися на курорті у Мексиці. Тоді між ними спалахнув короткий курортний роман.

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Кейлі на шляху до романтичної історії не злякала й відстань, яка розділяє Лондон та Сан-Франциско. Між містами – 5 351 миль. Так дівчина стала, мабуть, першою в історії, чия підготовка до побачення дорівнювала 11 годинам у літаку.

Однак, на жаль, побачення завершилося повним провалом. Хлопець на побаченні не пішов на екскурсію або до бару. Натомість він хотів залишитися у машині. Так Кейлі зрозуміла, що їхні стосунки не матимуть щасливого розвитку.

Дівчина почувалася розчарованою, однак не перестала вірити у кохання. Вона планує нові побачення й щиро вірить, що зустріне "свою людину". А якщо це займе трохи більше часу, аніж планувалося, – не біда. Кейлі матиме історії для розповідей у своєму блозі.