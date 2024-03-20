Тоді МакГі вирішила з'ясувати, що трапилося. Для цього дівчина використала застосунок для тренувань Strava.

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Я вивчила його карту пробіжок у застосунку для тренувань Strava і зрозуміла, що він пробігав повз, робив паузу або закінчував за адресою, де жила його колега-військова,

– розповіла МакГі.

Вона зауважила, що стосунки чоловіка з цією колегою вже давно видавалися їй дивними. Коли карти "здали" інформацію, МакГі відчула тривогу. Дівчина пішла далі у своєму розслідуванні.

Повернувшись з ротації, чоловік проводив вдома дуже мало часу. Левову частку свого часу він присвячував пробіжкам. Коли МакГі пропонувала скласти йому компанію, чоловік знаходив відмовки. Зокрема, заявляв, що дружина не зможе його догнати.

МакГі не здавалася й проводила своє розслідування далі. Зрештою, їй вдалося встановити, що маршрут пробіжки чоловіка пролягає від власного будинку до дому колеги. У поєднанні з чутками про невірність чоловіка, які МакГі чула раніше, дівчина склала всі деталі пазла. Так зрадника вдалося вивести на чисту воду.