Романтически настроенная Кейли решила прилететь из Лондона в Сан-Франциско, чтобы сходить на свидание. Ее избранником был мужчина, с которым они познакомились на курорте в Мексике. Тогда между ними вспыхнул короткий курортный роман.

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Кейли на пути к романтической истории не испугало и расстояние, которое разделяет Лондон и Сан-Франциско. Между городами – 5 351 миль. Так девушка стала, пожалуй, первой в истории, чья подготовка к свиданию равнялась 11 часам в самолете.

Однако, к сожалению, свидание завершилось полным провалом. Парень на свидании не пошел на экскурсию или в бар. Вместо этого он хотел остаться в машине. Так Кейли поняла, что их отношения не будут иметь счастливого развития.

Девушка чувствовала себя разочарованной, однако не перестала верить в любовь. Она планирует новые свидания и искренне верит, что встретит "своего человека". А если это займет немного больше времени, чем планировалось, – не беда. Кейли будет иметь истории для рассказов в своем блоге.