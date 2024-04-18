Колишня повернулася у життя чоловіка у ролі мачухи

Сімейною драмою поділилася сестра хлопця, який порвав стосунки з неадекватною дівчиною. За її словами, колишня дівчина брата проклала собі шлях назад у їхню сім'ю.

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Одна з жахливих колишніх дівчат мого брата вийшла заміж за нашого батька і стала нашою мачухою. Якщо сказати гарно і якомога тактовніше, то вона – с*ка,

– розповіла сестра.

Коли мачуха дізналася, що її колишній заручився, то вирішила втрутитися у його стосунки. Спочатку вона обурилася, чому це її не повідомили про цю новину. Жінка образилася, що син її чоловіка розповів про це всім, крім неї. Після того, вона почала ображати нову обраницю свого колишнього.

Мачуха говорила, що наречена її "екса" не така красива і комунікабельна, як вона.

"Також вона телефонувала його новій нареченій, розпитувала її, щоб переконатися, чи підходить вона йому, називаючи себе мачухою", – розповіла сестра.

Мачуха одягнулася на свято як наречена

Та далі було ще гірше. Мачуха сказала, що хоче брати участь у плануванні вечірки з нагоди заручин і навіть бажає виголосити там промову. Такими забаганками жінка поставила наречених у незручне становище. Усі сподівалися, що вона не прийде на вечірку, але мачуха з'явилася там у довгій білій сукні.

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Наречений був такий розлючений, що сказав гостям не розмовляти з нею і навіть підкупив офіціантів, щоб вони зіпсували вечір для мачухи. Сімейні фото довелося робити, коли мачуха пішла у вбиральню, оскільки ніхто не хотів, щоб вона потрапила у кадр. Офіціанти двічі пролили на жінку напої і не пропонували їй їжу. Крім того, виголосити промову жінці не вдалося, бо мікрофон "раптом" припинив працювати. То ж у цей вечір всі гарно провели час, окрім неї.

Користувачі мережі були вражені цією історією і ставили лише одне запитання: чому син досі продовжує спілкуватися з батьком?