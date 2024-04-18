Невеста решила заказать свадебное платье в интернете. Курьер оставил особый пакет на крыльце ее дома.

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Однако женщина даже не успела примерить наряд. Она заплатила за платье 2 тысячи долларов, но его украли. Вечером 11 апреля к дому невесты подошел неизвестный мужчина и забрал пакет, в котором лежало платье. Невеста в отчаянии немедленно обратилась в полицию.

Сейчас правоохранители пытаются разыскать вора.

Вор похитил свадебное платье: видео

Надеемся, что полиция разыщет украденное платье и свадьбе ничего не помешает.

Инциденты со свадебными платьями