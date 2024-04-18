Наречена вирішила замовити весільну сукню в інтернеті. Кур'єр залишив особливий пакунок на ґанку її будинку.

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Однак жінка навіть не встигла приміряти вбрання. Вона заплатила за сукню 2 тисячі доларів, але її вкрали. Ввечері 11 квітня до будинку нареченої підійшов невідомий чоловік і забрав пакунок, у якому лежала сукня. Наречена у розпачі негайно звернулася у поліцію.

Зараз правоохоронці намагаються розшукати крадія.

Злодій викрав весільну сукню: відео

Сподіваємося, що поліція розшукає вкрадену сукню й весіллю нічого не завадить.

Інциденти з весільними сукнями

  • Таня Волш з Канади виплакала всі очі, коли зрозуміла, що батько випадково пожертвував її весільну сукню на благодійність. Цю сукню нареченій перед смертю обрала мама. Таня хотіла зберегти вбрання, щоб у майбутньому його могла приміряти її донька. На щастя, її допис у фейсбуці побачила волонтерка, яка знайшла сукню. Вона повернула дороге серцю вбрання власниці.
  • В Австралії інша наречена втратила свою весільну сукню, бо чоловік забув покласти її в багажник. Коробка з сукнею залишилася лежати на даху автомобіля, коли пара почала рух. Сукня вилетіла дорогою, а знайти її так і не змогли. Наречена не дуже засмутилася, бо до весілля ще є достатньо часу і вона може придбати нову.