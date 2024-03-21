Последнее желание матери

Сначала Таня вообще не планировала выходить замуж в традиционном белом платье. Ее мама пыталась побороть рак, поэтому невесте было не до громкого празднования. Молодожены запланировали свадьбу на 14 человек – только ближайшие родственники.

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Но мама Тани очень хотела, чтобы дочь пошла под венец в белом платье. Перед свадьбой женщина купила невесте белое длинное платье с кружевом и бисером.

Через 2 дня после того, как Таня вышла замуж, ее мать умерла. Женщина осуществила свою мечту – она увидела дочь в белом свадебном платье.

Это платье должно было служить чем-то, что останется навсегда, напомнит мне о маме и будет особой реликвией для моих детей. Сейчас у меня две девочки,

– рассказала Таня.



Невеста с родителями в день свадьбы / Фото Тани Волш

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Потерянное платье искали все

Однако после свадьбы платье исчезло. Таня хранила его в родительском доме и в один день просто не увидела его в шкафу. Выяснилось, что отец невесты наводил порядок в шкафу умершей жены и много одежды раздал на благотворительность, среди нее было и свадебное платье дочери. Мужчина распределил вещи между несколькими благотворительными организациями, поэтому не знал, куда именно отдал платье.



Празднование свадьбы было скромным / Фото Тани Волш

Таня была опустошена, она плакала днями и ночами. Женщину очень угнетала мысль о том, что ее дочери никогда не смогут увидеть особое платье, которое выбирала их бабушка.

Однако Таня решила, что будет искать свою реликвию. Женщина обзвонила все магазины, которые теоретически могли получить платье. Однако, к сожалению, никто не видел особого наряда. Таня написала пост в фейсбуке и рассказала свою историю журналистам. О потерянном платье знали уже все.

В результате платье нашла волонтер Шейла, которая увидела сообщение Тани в фейсбуке. Женщина решила, что во время субботней смены должна найти платье в магазине – и таки нашла! Теперь Таня очень счастлива, что вернула свою семейную реликвию.