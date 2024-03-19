Так трепетно и искренне писать о любви могла только та, которая сама неоднократно безумно любила. О мужчинах, "любовном пятиугольнике" и творчестве в жизни Лины Костенко – читайте в материале Love 24.

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Женщина, которая очаровывает

Харизматичная, умная и своенравная Лина Костенко никогда не страдала из-за нехватки внимания. Многие мужчины, которым посчастливилось познакомиться с поэтессой, влюблялись в нее сразу. Что интересно, сама Лина никогда этим не хвасталась, она очень редко говорит о личной жизни публично.

Еще студенткой Лина очаровала уже в то время известного украинского писателя и философа Николая Руденко. Не устоял перед харизмой поэтессы и младший от нее на 5 лет журналист и поэт Василий Симоненко. Он восторженно называл Лину – Косталина.

Лину Вася Симоненко очень любил. У них тайная любовь была, хоть Лина старше его на 5 лет. На нее нельзя было смотреть без восторга: женственная, с лукавинкой в глазах – настоящая красавица. Он называл ее Косталина. Говорил: "Меня наградила взглядом Косталина",

– рассказывал поэт Николай Сом, который в общежитии жил с Симоненко.



Василий Симоненко был влюблен в Лину Костенко / Архивное фото

Среди поклонников Лины Костенко был и поэт Дмитрий Павлычко. Как-то он признался, что с 50-х годов хранил коробку спичек, которые купил для Лины. Кстати, молодая Костенко была смелой и экстравагантной, она любила курить сигареты.

Первый муж поэтессы

В Московском литературном институте имени Максима Горького Лина познакомилась с польским писателем Ежи Яном Пахлевским. На последнем курсе влюбленные одногруппники решили пожениться. Лине на то время было 26 лет.

У творческих супругов родилась дочь Оксана, но брак их длился недолго. После обучения Ежи вернулся в Польшу, где возглавил ежедневную газету. Жизнь Лины была в Украине, а Ежи – в Польше. Эта разлука привела к тому, что супруги были вынуждены развестись, ведь никто не хотел покидать свою Родину.

Впоследствии поэтесса посвятила первому мужу стихотворение "Воспоминание", в котором писала: "Я люблю, любимый, Киев и Варшаву, но Родина у каждого одна".



Супруги не смогли жить на две страны / Архивные фото

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Запрещенная связь

На киностудии имени Довженко 28-летняя Лина познакомилась со сценаристом Аркадием Добровольским, который был старше ее на 20 лет. Вместе они написали сценарий к фильму "Проверьте свои часы". Аркадий был женат, но не мог устоять перед невероятно талантливой Линой.

Их связь была запрещена, и поэтесса никогда ее не комментировала. Она в своих стихах рассказала о том, как трудно быть влюбленной в того, с кем ты не можешь быть:

Я дуже тяжко Вами відболіла.

Це все було як марення, як сон.

Любов підкралась тихо, як Даліла,

А розум спав, довірливий Самсон.

Тепер пора прощатися нам. Будень.

На білих вікнах змерзли вітражі.

І як ми будем, як тепер ми будем?!

Такі вже рідні, і такі чужі.

Ця казка днів – вона була недовгою.

Цей світлий сон – пішов без вороття.

Це тихе сяйво над моєю долею! –

Воно лишилось на усе життя.



Лина Костенко была влюблена в женатого Аркадия Добровольского / Архивное фото

Самая большая любовь Лины Костенко

Лина Костенко и киновед Василий Цвиркунов познакомились на той же киностудии Довженко в 1963 году. 33-летней Лине в то время приписывали роман с Добровольским, а 46-летний Василий был женат и имел детей. Он прошел Вторую мировую войну, где потерял ногу.

Отношения Лины и Василия в начале можно назвать "любовным пятиугольником", учитывая еще жен Цвиркунова и Добровольского. Лина была безумно влюблена и от этого сильно страдала:

Думка моя переплакана двічі

може дивитися людям у вічі.

Грішниця я. Полюбила чужого.

Долі моєї пекуча жого!

Буде гроза! Потім буде тиша.

Жінка твоя. Але я твоїша.

В одном из интервью Лина Костенко рассказала, что с первого взгляда почувствовала связь с Василием.

Все, что было дорого ему, стало дорогим и для меня. Мои друзья стали его друзьями. Многие, зная мой характер, удивлялись: и как это он с ней живет? А все очень просто. Василий Васильевич считал, что должен меня защищать. И, чувствуя себя защищенной, я делалась как шелковая,

– призналась поэтесса.

Впоследствии влюбленные таки поженились, и в 1969 году Лина родила любимому сына Василия. Их брак стал на самом деле гениальным – они оба много творили и развивали украинскую культуру.

Как-то актриса театра и кино Раиса Недашковская сказала о Василе: "Он совершил подвиг! Быть мужем Лины Костенко – это передовая каждый день".



Цвиркунов и Костенко / Архивное фото

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Любовь Лины и Василия была крепче любых жизненных трудностей. Когда в 1973 году Цвиркунова уволили с киностудии имени Довженко, супруги начали жить очень скромно, но любовь их от этого меньше не стала. Почти 40 лет Костенко и Цвиркунов прожили вместе, вплоть до смерти мужа в 2000 году.

Уже 24 года поэтесса живет без своего любимого. Но Василий часто приходит к ней во сне, а Лина до сих пор посвящает ему стихи.

Найнезабутніше з облич,

таке єдине, Боже, Боже!

Не плач, не муч його, не клич.

Він не обізветься. Не може.

Там ні печалі, ані сліз.

Ні дня, ні вечора, ні рання.

Його нема ніде. Він скрізь,

вже в остаточній формі існування…

Лина Костенко призналась, что ее личная жизнь долго не складывалась, зато, когда она встретила Цвиркунова – все наконец наладилось. В самых тяжелых ситуациях в жизни рядом с ней всегда был настоящий и любящий мужчина.