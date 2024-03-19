Так трепетно та щиро писати про кохання могла лише та, яка сама неодноразово до нестями кохала. Про чоловіків, "любовний п'ятикутник" та творчість у житті Ліни Костенко – читайте у матеріалі Love 24.

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Жінка, яка зачаровує

Харизматична, розумна та норовлива Ліна Костенко ніколи не страждала через брак уваги. Багато чоловіків, яким пощастило познайомитися з поетесою, закохувалися у неї одразу. Що цікаво, сама Ліна ніколи цим не хизувалася, вона дуже рідко говорить про особисте життя публічно.

Ще студенткою Ліна причарувала вже на той час знаного українського письменника та філософа Миколу Руденка. Не встояв перед харизмою поетеси й молодший від неї на 5 років журналіст та поет Василь Симоненко. Він захопливо називав Ліну – Косталіна.

Ліну Вася Симоненко дуже любив. У них таємна любов була, хоч Ліна старша від нього на 5 років. На неї не можна було дивитися без захвату: жіночна, з лукавинкою в очах – справжня красуня. Він називав її Косталіна. Казав: "Мене нагородила поглядом Косталіна",

– розповідав поет Микола Сом, який у гуртожитку жив з Симоненком.



Василь Симоненко був закоханий у Ліну Костенко / Архівне фото

Серед шанувальників Ліни Костенко був і поет Дмитро Павличко. Якось він зізнався, що з 50-х років зберігав коробку сірників, які купив для Ліни. До речі, молода Костенко була сміливою та екстравагантною, вона любила курити сигарети.

Перший чоловік поетеси

У Московському літературному інституті імені Максима Горького Ліна познайомилася з польським письменником Єжи Яном Пахльовським. На останньому курсі закохані одногрупники вирішили одружитися. Ліні на той час було 26 років.

У творчого подружжя народилася донька Оксана, та шлюб їхній тривав не довго. Після навчання Єжи повернувся у Польщу, де очолив щоденну газету. Життя Ліни було в Україні, а Єжи – в Польщі. Ця розлука призвела до того, що подружжя було змушене розлучитися, адже ніхто не хотів покидати свою Батьківщину.

Згодом поетеса присвятила першому чоловіку вірш "Спогад", у якому писала: "Я люблю, коханий, Київ і Варшаву, але Батьківщина в кожного одна".



Подружжя не змогло жити на дві країни / Архівні фото

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Заборонений зв'язок

На кіностудії імені Довженка 28-річна Ліна познайомилася зі сценаристом Аркадієм Добровольським, який був старший від неї на 20 років. Разом вони написали сценарій до фільму "Перевірте свої годинники". Аркадій був одружений, але не міг встояти перед неймовірно талановитою Ліною.

Їхній зв'язок був заборонений, і поетеса ніколи його не коментувала. Вона у своїх віршах розповіла про те, як важко бути закоханою у того, з ким ти не можеш бути:

Я дуже тяжко Вами відболіла.

Це все було як марення, як сон.

Любов підкралась тихо, як Даліла,

А розум спав, довірливий Самсон.

Тепер пора прощатися нам. Будень.

На білих вікнах змерзли вітражі.

І як ми будем, як тепер ми будем?!

Такі вже рідні, і такі чужі.

Ця казка днів – вона була недовгою.

Цей світлий сон – пішов без вороття.

Це тихе сяйво над моєю долею! –

Воно лишилось на усе життя.



Ліна Костенко була закохана в одруженого Аркадія Добровольського / Архівне фото

Найбільше кохання Ліни Костенко

Ліна Костенко та кінознавець Василь Цвіркунов познайомилися на тій же кіностудії Довженка у 1963 році. 33-річній Ліні на той час приписували роман з Добровольським, а 46-річний Василь був одружений та мав дітей. Він пройшов Другу світову війну, де втратив ногу.

Стосунки Ліни і Василя на початку можна назвати "любовним п'ятикутником", враховуючи ще дружин Цвіркунова та Добровольського. Ліна була до нестями закохана і від цього сильно страждала:

Думка моя переплакана двічі

може дивитися людям у вічі.

Грішниця я. Полюбила чужого.

Долі моєї пекуча жого!

Буде гроза! Потім буде тиша.

Жінка твоя. Але я твоїша.

В одному з інтерв'ю Ліна Костенко розповіла, що з першого погляду відчула зв'язок з Василем.

Усе, що було дороге йому, стало дорогим і для мене. Мої друзі стали його друзями. Багато хто, знаючи мій характер, дивувалися: і як це він з нею живе? А все дуже просто. Василь Васильович вважав, що повинен мене захищати. І, почуваючись захищеною, я робилася як шовкова,

– зізналася поетеса.

Згодом закохані таки одружилися й у 1969 році Ліна народила коханому сина Василя. Їхній шлюб став насправді геніальним – вони обоє багато творили та розвивали українську культуру.

Якось акторка театру і кіно Раїса Недашківська сказала про Василя: "Він учинив подвиг! Бути чоловіком Ліни Костенко – ​це передова кожен день".



Цвіркунов та Костенко / Архівне фото

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Кохання Ліни та Василя було міцнішим за будь-які життєві труднощі. Коли у 1973 році Цвіркунова звільнили з кіностудії імені Довженка, подружжя почало жити дуже скромно, але кохання їхнє від цього меншим не стало. Майже 40 років Костенко та Цвіркунов прожили разом, аж до смерті чоловіка у 2000 році.

Уже 24 роки поетеса живе без свого коханого. Та Василь часто приходить до неї уві сні, а Ліна досі присвячує йому вірші.

Найнезабутніше з облич,

таке єдине, Боже, Боже!

Не плач, не муч його, не клич.

Він не обізветься. Не може.

Там ні печалі, ані сліз.

Ні дня, ні вечора, ні рання.

Його нема ніде. Він скрізь,

вже в остаточній формі існування…

Ліна Костенко зізналася, що її особисте життя довго не складалося, зате, коли вона зустріла Цвіркунова – все нарешті налагодилося. У найважчих ситуаціях у житті поруч з нею завжди був справжній та люблячий чоловік.