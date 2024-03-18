Кенсінгтонський палац мовчить. Тим часом у мережі розносять чутки, що принц Вільям збирається розлучитися з Кейт, аби у майбутньому зійти на престол з "коханою жінкою" Роуз Генбері.

Зверніть увагу Чому на фото з дітьми Кейт Міддлтон – без обручки: у принцеси розставили крапки над "і"

Варто зауважити, що наразі ці чутки не мають жодного офіційного підґрунтя. А що відомо про Роуз Генбері та чому її "роман" з принцом Вільямом – вже не новина, розібрався Love 24.

Що відомо про "зникнення Кейт"

Кейт Міддлтон – одна з найяскравіших жінок своєї епохи. Принцеса Уельська – людина-бренд не лише у рідній Великій Британії, але й по цілому світу. Кожен її вихід у світ – справжній подарунок для шанувальників. А індустрія моди вже добре знає, що таке "ефект Кейт".



Варто зауважити, що принцеса Уельська реалізовує й соціально важливі проєкти. Зокрема, займається питанням ментального здоров'я.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Кейт Міддлтон активно підтримує Україну. Зокрема, принц та принцеса Уельські відвідали Український дім. А згодом Кейт знялася у кліпі Kalush Orchestra для Євробачення-2023.

Взимку 2024 року Кейт різко зникла з радарів. У принцеси Уельської були заплановані заходи, однак у січні її раптово госпіталізували для проведення "планової операції". Кенсінгтонський палац повідомив, що принцеса Кетрін з'явиться на публіці не раніше Великодня. Декілька тижнів Кейт провела у лікарні. Лише один раз папараці вдалося сфотографувати принца Вільяма, який навідував дружину. Варто зауважити: це не означає, що не було й інших візитів принца. Британська преса, вочевидь, поважає право членів королівської родини на приватність.

Деякий час новин від Кейт не було. Однак у "жовтій" пресі час від часу публікували "шок-новини" про її стан. Представникам Кенсінгтонського палацу урвався терпець після заяви іспанської журналістки. Конча Каллеха заявила, що принцеса Уельська – начебто перебуває у штучній комі. Представник палацу спростував її слова й наголосив, що Каллеха "не робила жодних спроб перевірити факти".

А вже невдовзі принцесу Кетрін "підловили" біля Віндзорського замку. Британські ЗМІ з поваги до приватності не опублікували фото. Однак у мережі почався "шквал діагнозів". За світлиною доволі поганої якості, на якій Кейт – у сонцезахисних окулярах – "знавці" почали вибудовувати теорії, який же діагноз у принцеси.

На День матері Кетрін поділилася зворушливим фото з дітьми. Принцеса Уельська подякувала людям за підтримку упродовж останніх місяців. Здавалося б, можна видихнути. Однак за лічені години фотобанки як-от Getty Images відкликали світлину через "цифрові маніпуляції". Наступного дня Кейт перепросила через "плутаницю" й наголосила, що справді експериментувала з обробкою світлини. Однак прихильників конспірології вже було не зупинити.

Теорії блукають різні: від тривожних діагнозів до розлучення. Начебто Вільям зрадив Кетрін й готується зійти на престол з новою "коханою жінкою". Цим "титулом" нагородили Роуз Генбері.



Іноді Кейт і Вільям тішать своїх шанувальників милими моментами / Getty Images

Яка роль Роуз Генбері у цій історії

Насправді чутки про роман Вільяма з Роуз – вже геть не нові. Упродовж останніх чотирьох років вони видозмінюються й отримують все нові й нові епічні деталі. За останньою "версією", Роуз або вже народила дитину Вільяму або вагітна від нього. Начебто це й стало останньою краплею для Кетрін.



Роуз Генбері / Getty Images

Варто зауважити, що Роуз давно перебуває у шлюбі. Її чоловік – маркіз Чамлі – Девід Чолмонделі. Сама Роуз – також з аристократичного роду: її бабуся леді Елізабет була однією з подруг нареченої під час весілля королеви Єлизавети II та принца Філіппа.

Роуз здобула прекрасну освіту й тривалий час будувала кар'єру моделі. Також вона активно цікавилася політикою.

У 2009 році відбулося весілля Роуз та Девіда. Наразі це подружжя – доволі відоме в аристократичних колах Лондона. А їхній син навіть був пажем на коронації Чарльза III та Камілли.

Що об'єднує Роуз, Девіда, Вільяма та Кейт? З реальних фактів – лише сусідство. Подружжя мешкають поблизу й у свій час часто навідувалися у гості. Тоді ж почали з'являтися перші чутки про начебто роман Вільяма та Роуз Спершу Роуз та принцеса Уельська нібито навіть були подругами. А згодом мережа почала активно обговорювати їхню "сварку".

Варто зауважити, що принцу Уельському приписують зради стабільно – раз на декілька років. Водночас жодних реальних фактів зафіксувати досі не вдалося. Тим часом Роуз у мережі називають "новою Каміллою", наголошуючи, що "історія повторюється".

Чи справді "історія повторюється"

Що насправді відбувається за зачиненими дверима Кенсінгтонського палацу, ми не знаємо. Водночас проводити паралелі між історією шлюбів Чарльза ІІІ та Вільяма – така собі ідея.



Кейт і Вільям разом вже майже два десятиліття / Getty Images

Чарльз ІІІ кохав Каміллу ще до шлюбу з Діаною. Їхні стосунки тривали роками. Біографи навіть зауважують, що освідчення Діані Спенсер Чарльз ІІІ зробив під тиском корони. Тим часом Вільям тривалий час зустрічався з Кетрін. Їхні стосунки почалися зі студентської закоханості й органічно розвиваються вже майже два десятиліття. Ба більше, в останні роки принц і принцеса Уельські не одноразово демонстрували теплі почуття одне до одного на публіці.

Тож нам залишається лише чекати нового виходу принцеси Кетрін, який розставить всі крапки над "і".