На престол Чарльз III зійшов у 2022 році – після смерті своєї матері, королеви Єлизавети ІІ. Коронація нового правителя відбулася у травні 2023 року. Того дня коронували й кохану дружину Чарльза III – Каміллу.

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Стоячи у Вестмінстерському абатстві у найважливіший момент життя, Чарльз й Камілла знайшли мить, щоб обмінятися підбадьорливими й ніжними усмішками. Попри все, їм вдалося.



Чарльз і Камілла у день коронації / Getty images

Два шлюби – дві історії про щастя й горе

Вперше Чарльз зустрів Каміллу у 1970-х. Їхнім "купідоном" стала спільна подруга – Лючія Санта-Крус. Історія мовчить, чи це було кохання з першого погляду. Можливо, кохання – з першого жарту. Існує легенда, що Камілла при знайомстві з Чарльзом зауважила: "моя прабабуся була коханкою твого прадідуся, відчуваю, у нас є щось спільне".



Чарльз закохався у природність, легкість та життєрадісність Камілли. Вона була гострою на язик й заразливо сміялася з жартів Чарльза.



Однієї зустрічі Чарльзу вистачило, щоб знайти номер Камілли й вперше зателефонувати їй. Так почалася їхня історія, гідна мемуарів, романів та екранізацій.



З часом Чарльз та Камілла відкривали одне в одному все більше спільного. Вони любили поло, надавали перевагу активному відпочину, сміялися з однакових жартів й ніколи не нудьгували разом. Щодня Чарльз все більше закохувався у Каміллу – прямопропорційно з його почуттям зростало й невдоволення його рідних.



Королеву Єлизавету II та принца Філіппа дратували ці стосунки. Камілла не була ідеальною кандидаткою на роль дружини спадкоємця престолу. Вона взагалі не була ідеальною, але це ще більше захоплювало Чарльза.

Однак на той час Чарльз, вочевидь, не має достатньо бажання та моральних сил, аби боротися за своє кохання. До слова, його дядько – Едуард VIII – зрікся престолу, аби одружитися з американкою Волліс Сімпсон.

Чарльза відправляють служити у Королівський флот, а Камілла виходить заміж за чоловіка на ім'я Ендрю Паркер-Боулз. Джерела, близькі до королівської родини, розповідали, що Чарльз намагався перешкодити весіллю коханої, проте жодної конкретики не розкривали.

Весілля з майбутньою королевою людських сердець



Упродовж наступних декількох років Чарльз та Камілла – просто друзі, які занадто добре знають одне одного. Лише сам Чарльз знає, що він відчував, дивлячись, як Камілла вибудовує сімейне життя з Паркер-Боулзом. Але розбите серце не заважало спадкоємцеві престолу заводити нові стосунки.



Роман Чарльза з леді Сарою Спенсер для обох був лише коротким яскравим спалахом. Але все змінив один момент: гостюючи у своєї дівчини, Чарльз зустрічає її молодшу сестру – 16-річну Діану.



З першої зустрічі леді Ді справила на Чарльза дуже позитивне враження. Згодом він згадуватиме, що того дня вона була веселою, кумедною та фантастично привабливою. А Діана зізнається, що Чарльз запам'ятається їй просто чудовим.



Вдруге доля зведе їх через три роки. Тоді Діана підтримає Чарльза у дуже складний для нього час, а британська королівська родина раптом збагне: юна аристократка Діана Спенсер стане чудовою дружиною спадкоємця престолу.



Біографи стверджують, що на Чарльза тиснули, аби він освідчився Діані. А він чомусь не знаходив у собі мужності сказати "ні". Діана теж відчувала тиск, але кохання до Чарльза підказало їй відповісти "так".



Окрилена моментом Діана зізналася Чарльзу: "я так сильно кохаю тебе". А він додав "що б не означало кохання". Багато років потому Діана зауважить: тоді вона сприйняла це як "я теж тебе кохаю".

Коли під час традиційного передвесільного інтерв'ю Чарльза й Діану запитують, чи вони закохані, вона відповідає "звичайно", а він повторює "що б не означало кохання".

Діана й Чарльз вперше з'являються на публіці як пара. Юну наречену осліплюють камери. Вона – розгублено усміхається, а Чарльз просто йде вперед.

Весілля століття відбувається у 1981 році. Чарльз та Діана – як принц та принцеса з казки. Мільйони людей по цілому світі підіймають келихи з ігристим за їхнє щастя. Однак самі наречені почуваються не надто щасливими. Біографи навіть заявлятимуть, що Діана останньої миті хотіла скасувати весілля, однак батько переконав її цього не робити.



"Весілля століття" / Getty images

Водночас Діана також зізнається, що у день весілля не могла відвести від Чарльза погляду. Вона сподівалася, що він піклуватиметься про неї.

Камілла спостерігала за казковим весіллям з першого ряду – її запросили.

Ніхто не може брати на себе відповідальність й стверджувати, яким насправді був шлюб Діани та Чарльза. На деяких світлинах вони виглядають фантастично щасливими, на деяких – дуже нещасними. Пара сміялася разом, обіймалася, танцювала.



Чарльз та Діана під час візиту до Австралії / Getty images

У 1982 році Діана народила первістка – спадкоємця престолу принца Вільяма, а у 1984 році – принца Гаррі. Діана дуже любила своїх синів. Однак є багато доказів того, що й Чарльз не був байдужим батьком.

Діана, без сумніву, змінила цей світ на краще. Вона використовувала усі свої можливості й ресурси, аби допомогти тим, хто страждає. З часом її почали називати королевою людських сердець.

Здавалося б, все налагоджується. Але Чарльз знову зустрів Каміллу. Коли Діана дізналася про їхні стосунки, вона була абсолютно спустошеною.

Подальше їхнє сімейне життя нагадувало американські гірки, які мчать лише вниз. Розійшлися Чарльз та Діана у 1992 році, а процес розлучення завершився у 1996 році.

В одному з інтерв'ю Діана розповіла про невірність Чарльза, а також зізналася що страждає від булімії. Після цього її стосунки з королівською родиною загалом погіршилися.

Що було далі

Діана загинула у ДТП в Парижі у 1997 році. Її смерть шокувала увесь світ. У пам'яті людей Діана залишилася втіленням світла, фантастично красивою й доброю принцесою сердець, яка власним прикладом довела: якщо хочеш змінити світ, зроби це. Коли труна з тілом Діани від'їжджав від Букінгемського палацу, королева Єлизавета II їй вклонилася.

Чарльз та Камілла одружилися у 2005 році. Каміллі довелося пройти довгий шлях, аби завоювати довіру народу. Зрештою, королева Єлизавета II оцінила її старання й ініціювала титул королеви-консорта.