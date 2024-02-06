На престол Чарльз III взошел в 2022 году – после смерти своей матери, королевы Елизаветы II. Коронация нового правителя состоялась в мае 2023 года. В тот день короновали и любимую жену Чарльза III – Камиллу.

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Стоя в Вестминстерском аббатстве в самый важный момент жизни, Чарльз и Камилла нашли момент, чтобы обменяться ободряющими и нежными улыбками. Несмотря на все, им удалось.



Чарльз и Камилла в день коронации / Getty images

Два брака – две истории о счастье и горе

Впервые Чарльз встретил Камиллу в 1970-х. Их "купидоном" стала общая подруга – Лючия Санта-Крус. История молчит, была ли это любовь с первого взгляда. Возможно, любовь – с первой шутки. Существует легенда, что Камилла при знакомстве с Чарльзом заметила: "моя прабабушка была любовницей твоего прадедушки, чувствую, у нас есть что-то общее".



Чарльз влюбился в естественность, легкость и жизнерадостность Камиллы. Она была острой на язык и заразительно смеялась над шутками Чарльза.



Одной встречи Чарльзу хватило, чтобы найти номер Камиллы и впервые позвонить ей. Так началась их история, достойная мемуаров, романов и экранизаций.



Со временем Чарльз и Камилла открывали друг в друге все больше общего. Они любили поло, предпочитали активный отдых, смеялись с одинаковых шуток и никогда не скучали вместе. Каждый день Чарльз все больше влюблялся в Камиллу – прямопропорционально с его чувством росло и недовольство его родных.



Королеву Елизавету II и принца Филиппа раздражали эти отношения. Камилла не была идеальной кандидаткой на роль жены наследника престола. Она вообще не была идеальной, но это еще больше восхищало Чарльза.

Однако в то время Чарльз, очевидно, не имеет достаточно желания и моральных сил, чтобы бороться за свою любовь. К слову, его дядя – Эдуард VIII – отрекся от престола, чтобы жениться на американке Уоллис Симпсон.

Чарльза отправляют служить в Королевский флот, а Камилла выходит замуж за мужчину по имени Эндрю Паркер-Боулз. Источники, близкие к королевской семье, рассказывали, что Чарльз пытался помешать свадьбе любимой, однако никакой конкретики не раскрывали.

Свадьба с будущей королевой людских сердец



В течение следующих нескольких лет Чарльз и Камилла – просто друзья, которые слишком хорошо знают друг друга. Только сам Чарльз знает, что он чувствовал, глядя, как Камилла выстраивает семейную жизнь с Паркер-Боулзом. Но разбитое сердце не мешало наследнику престола заводить новые отношения.



Роман Чарльза с леди Сарой Спенсер для обоих был лишь короткой яркой вспышкой. Но все изменил один момент: гостя у своей девушки, Чарльз встречает ее младшую сестру – 16-летнюю Диану.



С первой встречи леди Ди произвела на Чарльза очень положительное впечатление. Впоследствии он будет вспоминать, что в тот день она была веселой, забавной и фантастически привлекательной. А Диана признается, что Чарльз запомнился ей просто замечательным.



Во второй раз судьба сведет их через три года. Тогда Диана поддержит Чарльза в очень сложное для него время, а британская королевская семья вдруг поймет: юная аристократка Диана Спенсер станет прекрасной женой наследника престола.



Биографы утверждают, что на Чарльза давили, чтобы он сделал предложение Диане. А он почему-то не находил в себе мужества сказать "нет". Диана тоже чувствовала давление, но любовь к Чарльзу подсказала ей ответить "да".



Окрыленная моментом Диана призналась Чарльзу: "я так сильно люблю тебя". А он добавил "что бы ни означало любовь". Много лет спустя Диана заметит: тогда она восприняла это как "я тоже тебя люблю".

Когда во время традиционного предсвадебного интервью Чарльза и Диану спрашивают, влюблены ли они, она отвечает "конечно", а он повторяет "что бы не означало любовь".

Диана и Чарльз впервые появляются на публике как пара. Юную невесту ослепляют камеры. Она – растерянно улыбается, а Чарльз просто идет вперед.

Свадьба века происходит в 1981 году. Чарльз и Диана – как принц и принцесса из сказки. Миллионы людей по всему миру поднимают бокалы с игристым за их счастье. Однако сами жених и невеста чувствуют себя не слишком счастливыми. Биографы даже будут заявлять, что Диана в последний момент хотела отменить свадьбу, однако отец убедил ее этого не делать.



"Свадьба века" / Getty images

В то же время Диана также признается, что в день свадьбы не могла отвести от Чарльза взгляда. Она надеялась, что он будет заботиться о ней.

Камилла наблюдала за сказочной свадьбой с первого ряда – ее пригласили.

Никто не может брать на себя ответственность и утверждать, каким на самом деле был брак Дианы и Чарльза. На некоторых фотографиях они выглядят фантастически счастливыми, на некоторых – очень несчастными. Пара смеялась вместе, обнималась, танцевала.



Чарльз и Диана во время визита в Австралию / Getty images

В 1982 году Диана родила первенца – наследника престола принца Уильяма, а в 1984 году – принца Гарри. Диана очень любила своих сыновей. Однако есть много доказательств того, что и Чарльз не был равнодушным отцом.

Диана, без сомнения, изменила этот мир к лучшему. Она использовала все свои возможности и ресурсы, чтобы помочь тем, кто страдает. Со временем ее начали называть королевой человеческих сердец.

Казалось бы, все налаживается. Но Чарльз снова встретил Камиллу. Когда Диана узнала об их отношениях, она была абсолютно опустошенной.

Дальнейшая их семейная жизнь напоминала американские горки, которые мчатся лишь вниз. Разошлись Чарльз и Диана в 1992 году, а бракоразводный процесс завершился в 1996 году.

В одном из интервью Диана рассказала о неверности Чарльза, а также призналась что страдает от булимии. После этого ее отношения с королевской семьей в целом ухудшились.

Что было дальше

Диана погибла в ДТП в Париже в 1997 году. Ее смерть шокировала весь мир. В памяти людей Диана осталась воплощением света, фантастически красивой и доброй принцессой сердец, которая собственным примером доказала: если хочешь изменить мир, сделай это. Когда гроб с телом Дианы отъезжал от Букингемского дворца, королева Елизавета II ему поклонилась.

Чарльз и Камилла поженились в 2005 году. Камилле пришлось пройти долгий путь, чтобы завоевать доверие народа. В конце концов, королева Елизавета II оценила ее старания и инициировала титул королевы-консорта.