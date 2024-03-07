Love 24 сегодня рассказывает детали истории Ромео и Джульетты и пытается выяснить, была ли она реальной.

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Что мы знаем о Ромео и Джульетте

В озаренной итальянским солнцем древней Вероне продолжается вражда двух уважаемых семейств Монтекки и Капулетти. На протяжении лет за ними тянется кровавый след. Постепенно весь город ощущает на себе разрушительное влияние смертельного противостояния.

Ромео Монтекки тайно пробирается в дом врага на праздник. Там он встречает юную Джульетту, которую родители собираются выдать замуж за знатного веронца. Ромео и Джульетта влюбляются друг в друга. Но это не может изменить ход истории веронской вражды.



Леонардо Ди Каприо и Клэр Дэйнс, "Ромео + Джульетта" 1996 / Кадр из фильма

Влюбленные готовятся к тайному венчанию. Но во время уличной стычки Ромео убивает Тибальта – кузена Джульетты. За это Ромео выгоняют из Вероны. Влюбленные имеют план, который должен помочь спастись и быть вместе. Однако все идет не по плану. Ромео думает, что Джульетта умерла и выпивает яд. А Джульетта, увидев мертвого Ромео, закалывает себя кинжалом.

Так завершается многолетняя вражда домов Монтекки и Капулетти. Юных влюбленных уже не вернуть, однако их история становится символом Вероны.

От Сиены до Вероны – все дороги ведут в Италию

Известными на весь мир Ромео и Джульетту сделал британец Уильям Шекспир в 1595 году. Однако их история (если она и была реальной) началась на несколько веков раньше.

Шекспир не стал первым, кто рассказал историю влюбленных. В разных вариациях и с различными деталями она уже существовала в мировой литературе. Хотя, стоит признать, и не была столь популярной. Именно шекспировское переосмысление стало легендой.

Шекспир никогда не был в Вероне. Однако поселил Ромео и Джульетту именно там. Так итальянский город на реке Адидже стал местом паломничества романтиков из разных уголков мира.



Верона охотно рассказывает свою историю. Город даже сохранил дома Ромео и Джульетты. Чтобы верить или не верить в их подлинность, стоит понимать, какой была Верона во времена, когда могли жить влюбленные.

В XII – XIII веке город – северные ворота Италии. Верона должна была поражать путешественников своим величием и подогревать интерес перед Римом. Знатные роды инвестировали в город деньги и боролись за влияние на его жизнь. Конфликты передавали по наследству.

Больше всего нас интересует род Даль Каппелло – богатый, влиятельный и благородный. Именно их особняк сегодня – дом Джульетты Casa di Juliet. Веронцы замечают, что, сопоставив факты, можно сделать вывод: Даль Каппелло = Капулетти.



Сегодня дом принадлежит Вероне, а его дворик – самая посещаемая локация города. В ХХ веке там установили статую Джульетты. Путешественники верят: если коснуться ее, непременно встретишь настоящую любовь.



Джульетта в своем дворике / Unsplash

Дом Ромео – совсем рядом. Однако он – гораздо менее популярен. Часто путешественники просто проходят мимо величественного здания, не подозревая, какие тайны оно может хранить. Кстати, в доме Ромео до сих пор живут люди.

Но не Вероной единственной. Исследователи отмечают: до того, как Шекспир услышал историю Ромео и Джульетты, домом влюбленных называли и другие итальянские города. В частности, популярной является версия, что на самом деле они жили в Сиене (Тоскана).

Заметьте! Существуют разные версии, какие итальянские роды могли стать прототипами Монтекки и Капулетти. Однако есть шанс, что они действительно были Монтекки и Капулетти (ну, почти). Флорентиец Данте Алигьери, которого можно считать современником Ромео и Джульетты, в своей "Божественной комедии" упоминает итальянские семьи Монтекки и Капелетти и раздор между ними. Фактически на сегодня – это единственное реальное доказательство этой истории в оригинальном прочтении.

Так были ли на самом деле Ромео и Джульетта

Сейчас никто с уверенностью не может сказать: жили ли на самом деле Ромео и Джульетта. На самом деле эта история не имеет в себе ничего такого, чего не могло бы произойти в реальности. Учитывая историю мира, она могла повторяться в разные эпохи и на разных континентах. Возможно, Ромео и Джульетта никогда не жили в Вероне. Возможно, именно эта история – выдумка. Но в то же время когда-то и где-то она произошла.



Оливия Хасси и Леонард Вайтинг, "Ромео и Джульетта" 1968 / Кадр из фильма

Мы не знаем, когда на самом деле родились Ромео и Джульетта. Но точно знаем, что они никогда не умрут в искусстве. Проходит время, а трагическая история влюбленных находит все новые и новые воплощения в кино, литературе и музыке.