По случаю 75-летия со дня рождения гениального композитора 24 Канал решил вспомнить, какой была личная жизнь Ивасюка.

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Первая любовь композитора

Первую свою любовь Ивасюк встретил на уроках игры на скрипке, когда ему было 6 лет. Златовласая Людмила Шкуркина сразу понравилась будущему музыканту. Дети начали дружить, чем умиляли учителей.

Годы шли, Володя и Люда взрослели и становились неразлучными. Их дружба переросла в любовь, и Ивасюк нежно называл девушку "Куця". Парень был очарован красотой Люды и любил ее фотографировать. После уроков влюбленные вместе пели и играли песни ливерпульской группы The Beatles, которая в то время приобретала мировую известность.

Сестра Ивасюка – Оксана – называла Людмилу первой большой любовью своего брата. Именно Люда была первой слушательницей песен будущего великого композитора. На 16-летие Ивасюк написал девушке песню, которую она даже сейчас называет "самым дорогим подарком".

Я очень ценю то, что было между нами. Первая наша любовь дорогая на всю жизнь. Она останется навсегда святой,

– сказала теперь уже актриса Севастопольского драматического театра и заслуженная артистка Украины Людмила Шкуркина.

Парой Ивасюка и Шкуркиной восхищался весь город Кицман – молодые, певучие и невероятно красивые. Людмила говорит, что их отношения были очень чистыми, и память о них она пронесла сквозь всю жизнь.

Но после школы пути Володи и Люды разошлись. Она поехала учиться на театральный факультет в Киев, а он выбрал медицинский в Черновцах. Хотя в их жизни и были другие любимые, Володя и Люда старались поддерживать связь. Ивасюк приезжал на спектакли Шкуркиной, а она, когда впервые услышала по радио песню композитора Ивасюка, то совсем не удивилась.

Был период, когда пара снова начала ближе общаться и даже думала о женитьбе, однако до этого не дошло. Последний раз влюбленные виделись в августе 1978 года, когда Ивасюку было 29 лет.



Владимир Ивасюк и Людмила Шкуркина / Фото со страницы памяти Владимира Ивасюка

Женщина, которой Ивасюк посвятил "Червону руту"

Ивасюк всегда был душой компании. Харизматичный, красивый и сильный характером юноша захватывал сердце многих девушек. В университете он познакомился с одногруппницей Марийкой Соколовской, с которой его соединила любовь к музыке. Володя очень любил нежные прозвища, поэтому называл Марию "Муся".

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Влюбленные студенты все время проводили вместе. Они сидели рядом на парах, вечером ходили на репетицию ансамбля, даже на выходных не расставались.

Мария помогала Володе с учебой и делилась конспектами, ведь его в то время уже больше интересовала музыка, чем медицина. Именно Соколовская первой увидела текст песни "Червона рута", который композитор подписал "Мусе от Володи".

Меня часто спрашивают, почему мы не поженились с Ивасюком. Видимо, не судьба... С того времени, когда Володя умер, он часто мне снится,

– сказала Мария Соколовская.

Мария еще студенткой вышла замуж за преподавателя, а Володя, как настоящий джентльмен, отправил "Мусе" поздравительную телеграмму со Львова.



Ивасюк с Марией Соколовской / Фото со страницы памяти Владимира Ивасюка

Женщины быстро влюблялись в Ивасюка

Девушки часто влюблялись в Ивасюка, и сам он также был открыт к новым чувствам. В жизни композитора была еще одна золотоволоска – высокая, стройная и красивая Нина Щербакова. Как-то Володя повез ее в Карпатские горы, после чего вдохновился на написание песни "Я піду в далекі гори".

Отношения с Ниной у Володи были теплыми даже после того, как она вышла замуж.



Ивасюк любил приходить к Нине на работу / Фото со страницы памяти Владимира Ивасюка

Ивасюку очень понравилась острая на язык журналистка молодежной газеты "Молодой буковинец" Галина Тарасюк, с которой он познакомился осенью 1970 года.

Я впервые встретила своего ровесника, который был умный, талантливый и благородный. Три вещи, которые я так уважала в мужчинах, и которые вместе почти не встречаются в одном лице,

– рассказала об Ивасюке Галина.

Галине Ивасюк также придумал ласкательное прозвище – "Коцю". Когда девушка спросила, что это значит, Володя признался, что и сам не знает. Просто так его отец звал мать. Кстати, у родителей Ивасюка были очень хорошие отношения, и сам парень также мечтал о таких.



Владимир Ивасюк очаровывал девушек своей харизмой / Фото со страницы памяти Владимира Ивасюка

Как-то Галина пригласила Володю на свой день рождения, и музыкант пришел с гитарой. Весь вечер он играл и пел, от чего девушка была в восторге. Ивасюк и Тарасюк очень подходили друг другу. Девушка писала новеллы, а парень – песни. Они вели литературные беседы, обсуждали новые книги и просто наслаждались компанией друг друга.

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Однако в семью эти отношения не переросли. Володя уехал во Львов, а у Гали умер отец и сильно заболела мать. Домашние хлопоты и заботы о младших брате и сестре легли на плечи девушки.

Кстати, у Володи было удивительное умение – со всеми женщинами он оставался в хороших отношениях. После того, как Галя вышла замуж, Ивасюк с ней случайно встретился. Тогда бывшие влюбленные даже затанцевали один танец.

Ивасюк посвятил Гале песню "Пісня буде поміж нас", но об этом женщина узнала только после смерти композитора.



Галина Тарасюк на своем творческом вечере в 2005 году / Фото со страницы памяти Владимира Ивасюка

Самая страстная любовь Ивасюка

Татьяна Жукова – последняя любовь композитора. Для праздничного концерта на телевидении Володя искал певицу, которая бы имела похожий голос на Софию Ротару, и ему посоветовали Таню.

Их отношения продолжались 6 лет. Это была самая длинная и самая страстная любовь Ивасюка. Однако родные и друзья композитора не любят вспоминать о Жуковой. На самом деле Володя хотел жениться на Тане и уже даже сказал ей об этом, однако впоследствии передумал. Дело в том, что категорически против этого союза были родители Ивасюка, которые говорили, что у Тани плохая репутация.

После разговора с отцом – Михаилом Григорьевичем – Володя пообещал, что никогда не женится на Тане. Ивасюк очень уважал своих родителей и не хотел идти против их воли.

Впоследствии первая любовь Володи – Людмила Шкуркина – говорила, что у Жуковой были большие амбиции и она мечтала о славе. Возможно, родители боялись, что женщина просто воспользуется их сыном для карьерного продвижения, ведь у Михаила Григорьевича была хорошая интуиция.

Таня и Володя были горячей парой, у которой часто случались конфликты. Уже после серьезного разговора с отцом Ивасюк попал в психиатрическую клинику, откуда сам позвонил Жуковой. В одном из интервью Таня рассказала, что во время этой встречи Володя клялся ей в любви и звал замуж. Поговаривают, что Жукова может быть причастна к трагической судьбе композитора, но правда это или нет – неизвестно.



Отношения Тани и Володи длились 6 лет / Архивное фото

Заметим, великий украинский композитор Владимир Ивасюк исчез 24 апреля 1979 года. Его тело нашли повешенным в лесу возле Львова 18 мая. Сначала следствие заявило, что Ивасюк покончил жизнь самоубийством из-за "психических расстройств". Но после провозглашения независимости Украины дело начали снова расследовать и выяснилось, что Володю повесили уже мертвым. Предполагают, что Ивасюка убили сотрудники КГБ