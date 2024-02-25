Свадьба влюбленных состоялась уже во время полномасштабной войны. Тогда Назар на несколько дней смог приехать во Львов. Обручальные кольца покупали между тревогами, а о свадьбе известили родных, опубликовав сторис с заявлением в ЗАГС. Love 24 встретился с Таней (кстати, экс-журналисткой 24 Канала), чтобы поговорить о самом важном.

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"Было ощущение, что мы знакомы всю жизнь"

Как вы познакомились с Назаром?

Мы познакомились очень случайно. На свадьбе наших общих друзей. Выходила замуж коллега, с которой я вместе работала. Она пригласила меня на свадьбу. А Назар – парень из их компании. На тот момент мы познакомились, и на этом все завершилось. Я была в других отношениях. Он был в других отношениях. Мы не пересекались. А потом в какой-то момент, за месяца, наверное, три как-то так сложились звезды, что мы начали общаться.

Когда это было?

Не так давно. Примерно сентябрь 2021 года. А встречаться мы начали 3 декабря, за несколько месяцев до полномасштабного вторжения России в Украину. А через полгода наших отношений, 3 июня, мы расписались. Все было максимально понятно и легко. Сразу появилось ощущение, будто мы всю жизнь знакомы. Будто оба в этой компании были. Полный комфорт, доверие.



Таня и Назар / Фото, предоставлено 24 Каналу

"Мы реально искали блат, какая бригада могла бы к себе сейчас мобилизовать Назара"

Когда Назар принял решение идти защищать Украину с оружием в руках?

На самом деле у него это решение возникло с самого начала. Я тогда еще работала на 24 Канале. Назар работу потерял, потому что то, чем он занимался, приостановилось. Он пошел в добровольческую организацию: ребята ночью патрулировали улицы одного города во Львовской области. В то время были еще истории с метками. Уже тогда мне было понятно, чем все завершится. Что этот момент наступит. Ушел Назару в марте 2022 года. До того еще немного побыл в гражданской жизни.

Как ты отреагировала?

Для меня это было довольно очевидное решение. Во-первых, я живу в войне все 10 лет. У меня постоянно кто-то есть на фронте. Все мои, кто воевал и воюет, это – все добровольцы. Поэтому я к этому относилась спокойно. Мы еще до 24 февраля с Назаром обсуждали эту тему. Я, как журналистка, говорила: смотри, на твоем месте я уже бы записывалась в ТРО, пока есть место. Активные записи начались примерно за 2 недели до начала полномасштабной войны.

Есть очень интересная история, как Назар мобилизовался. Его не очень хотели брать. Потому что, во-первых, учится на дневной форме в университете. Во-вторых, работает. В-третьих, никогда не служил.

Но Назар сказал: "Все, я иду". В своем родном городе в военкомате он провел четверо суток. Приходил, как на работу, садился и говорил: "Я жду свою повестку, заберите меня, я иду". А в военкомате говорили: "Нет, не идешь".

На четвертый день вечером охранник выгоняет его, потому что надо уже запирать помещение. Но Назар говорит: "я отсюда никуда не пойду, пока вы мне не дадите повестку". Затем раздается телефонный звонок. И Назар такой: "Таня, Таня, мне дали! Дали! На медосмотр иду". Добился. Победил.

После медосмотра поставили печать "годен". Назар такой: "Ну, что, когда?!". А ему сказали возвращаться домой, когда будет нужен армии, тогда и заберут.



История очень эпическая, потому что мы реально искали "блат", какая бригада могла бы к себе сейчас мобилизовать Назара. Он выписался с учета в своем городе и стал на учет во Львове, потому что здесь мы нашли знакомого знакомого знакомого троюродного знакомого, который сделал так, чтобы Назара забрали. Я знала, что он этого добьется. Что я могла сказать? Поддержала идею. У меня никогда и не было мысли, что все может быть иначе.

Через сколько времени после того, как Назар ушел на фронт, вам удалось снова встретиться?

Нам повезло. Определенный период он был на учебе и мог возвращаться на воскресенье во Львов. К счастью, определенный период мы еще виделись. По крайней мере, раз в несколько недель. Затем Назар был еще не в боях. Тогда мы виделись примерно раз в месяц. Так продолжалось довольно долго. На передовой Назар уже 9 месяцев. Теперь выйти на связь удается не часто.

А где он сейчас? Из того, что можно рассказывать.

Назар сейчас в одной из двух самых горячих точек.

Как часто вам удается пообщаться?

По-разному. Обычно Назар предупреждает, что едет с побратимами на позиции и будет на связи послезавтра. Когда это послезавтра наступает, а он не написал, тут начинается. В голове – тысяча мыслей. С одной стороны пытаешься себя успокоить. А через три минуты уже имеешь другое мнение.

А тогда Назар выходит на связь. Часто шутим с женами военных, что на самом деле себя успеваешь так разнервничать и накрутить, что когда мужья выходят на связь и пишут, что все ок, отписываем "хорошо" с точкой в конце. Потому что мы – тоже живые и тоже имеем нормальные женские эмоции. Злимся.

"Помните Таню? Это будет моя жена"

Как Назар тебе сделал предложение? Это было уже после 24 февраля?

У меня не было предложения. Но здесь надо вернуться к истории нашего знакомства. На следующий день после свадьбы, по галицкой традиции, были поправины. Я уже не пошла туда. Назар себе, видимо, немного выпил, потому что лучший друг женится. И становится говорить тост и говорит: "Помните Таню? Это будет моя жена". Ему все говорят: "Назар, ну какая жена, она в отношениях, ты в отношениях". Но Назар сказал: "Я сказал, и так будет".

Еще в первую неделю отношений он сказал: "Когда будешь готова, скажешь". Никаких сомнений, что мы поженимся, у него никогда не было.

А мне тогда был 21 год. Зачем мне в таком возрасте выходить замуж. Я – карьеристка. Думала, что вся жизнь впереди, все еще успею.

Но все изменила одна новость, которую я взяла писать для сайта: во время прилета по Харькову погибла моя ровесница, даже с того же месяца рождения. Я тогда подумала: а она, видимо, тоже считала, что все – еще впереди, что все успеет. Чтобы собрать больше информации, я нашла страницы ее родителей, друзей.

Посмотрела и поняла, что у этой девушки такая же самая жизнь была. А тут российская ракета и все, жизни нет. И не успела она.

Эта история меня очень сильно зацепила. На той неделе Назар вернулся откуда-то и был во Львове. Он ходил в часть на работу. Вечером пришел домой. Я закончила смену. Лежу и говорю: "Слушай, а может, поженимся?". Назар говорит: "Давай". Конец.

Утром он снова едет на работу. Я просыпаюсь на утреннюю смену. Назар попросил в обеденный перерыв позвонить в ЗАГС и спросить, какие документы нужны. Там рассказали, какие документы нужны, и во сколько принимают заявки.

Я позвонила Назару, говорю, что ничего не получится, потому что в это время он обычно в части. Перед завершением смены Назар перезвонил и сказал, чтобы я брала документы, потому что он уже выехал. Так я поняла, что "хихи-хаха" закончилось.

Мы подали документы. Поскольку Назар – военный, нас могли расписать здесь и сейчас. Но я подумала, что мамы обидятся. Мы выбрали дату через 5 дней. Я в первом попавшемся магазине купила белое платье. Не свадебное, а просто обычное белое платье для галочки.

Все очень классно, но никто не знал, что мы женимся. Между воздушными тревогами мы купили обручальные кольца. Говорю: "Постим сторис". И мы просто выкладываем фото заявления о бракосочетании и обручальные кольца. Моя мама сразу же отвечает: "Как это понимать?". Ну а как. И тут начинается разрыв. Людей это шокировало. И нас самих это шокировало.

Себе на память мы сделали фото, которые я сейчас использую в сборах. Пришли самые близкие: 40 человек, потому что мы очень дружны.



Свадьба состоялась летом 2022 года / Фото, предоставленое 24 Каналу



Мгновения света в темные времена / Фото, предоставленое 24 Каналу

Было эпично и классно. Позитивно. Правильно. Никак иначе я не хотела бы. Мама Назара верит, что у нас еще будет свадьба. Венчание. Зал на 140 человек. Не думаю. Мы обвенчаемся, потому что для Назара это важно. Когда он приедет в отпуск, пойдем вдвоем. Не хочу видеть кого-то в этот момент. Опять сделаем фото для сборов.



Обручальные кольца купили между воздушными тревогами / Фото, предоставленое 24 Каналу

"Я живу в войне все 10 лет"

Ты сейчас активно занимаешься волонтерством, помогаешь защитникам. Как ты пришла к этому?

Мне 23 года, 10 из них – продолжается война. Все началось с Майдана. Все началось с очень правильных педагогов в школе, которые воспитывали из меня человека. В 13 лет я пошла в штаб, откуда организовывали автобусы, чтобы ехать на Майдан в Киев. Меня туда взяли. Так началась моя деятельность. В школу тогда никто не ходил. Но все нормально к этому отнеслись.

Сейчас у меня 10 лет волонтерского опыта. У меня всегда появлялись идеи: мы плетем маскировочные сетки ребятам на фронт, мы делаем бутерброды на Майдан в школе. Все мои акции поддерживали мои педагоги. Благодаря этому я имею такой опыт.

Недавно опубликовала воспоминание, что 9 лет назад у меня был сбор для военных. Тогда мне было 14. А 9 лет спустя я снова пощу сбор для ВСУ на 2 миллиона гривен на кортеж тачек.



Таня регулярно объявляет сборы на нужды ВСУ / Фото, предоставленое 24 Каналу



Донаты для защитников – нужны всегда / Фото, предоставленое 24 Каналу

Ты только военный волонтер или работаешь также с гражданскими?

Когда я уволилась и начала работать на себя, у меня появилось больше времени. Я начала больше заниматься гражданскими. Присоединилась к команде медико-психологической волонтерской организации. Мы занимаемся эвакуированными, ВПЛ, маломобильными людьми. Мы возим гуманитарку по приютам. Это сейчас – самая важная часть моей жизни.

Очень быстро я стала координатором. Каждую неделю я уделяю на это 13 часов. В то время для внешнего мира меня не существует. Потому что надо встретить людей, надо помочь им разобраться с их жизнями. Люди – разные. Кейсы – тоже. У одних проблема с жильем и вещами первой необходимости, другим нужны документы.

Все кейсы – уникальные и тяжелые и занимают точно больше, чем эти 13 часов.

Некоторыми я потом занимаюсь 5 – 6 дней. Постоянно нахожусь на связи с этими людьми и думаю, что им делать дальше. Довольно сложная. Часто неблагодарная работа. Но кто-то должен этим заниматься.

По состоянию на сейчас во Львов приезжает три эвакуационных поезда. 70% пассажиров – люди, которые потеряли дом, потеряли доход, часто имеют ранения. Это люди, которым надо дальше жить. А у них по состоянию на сейчас нет ничего.

Сейчас мало кто задумывается над этим. Что ВПО – не просто человек, который собрал свой чемоданчик, сел и приехал во Львов, чтобы здесь арендовать жилье.

Такое могло произойти и во Львове. Я всегда представляю себя на месте этих людей. Что я могла бы приехать сюда голая-босая. Мне обидно, что некоторые люди не знают об этих эвакуационных поездах вообще. Они прибывают не только во Львов. Например, ежедневно есть поезд в Хмельницкий. Там тоже приезжает большое количество людей, в частности, из Херсона.

Это все не заканчивается на моменте прибытия в тыловой город. Далее людям надо адаптироваться. Надо жить дальше.



Таня помогает ВПО, которые прибывают во Львов / Фото, предоставлено 24 Каналу



Таня – волонтер с 10-летним стажем / Фото, предоставлено 24 Каналу

Как люди могут помочь ВПЛ? Для этого нужно обращаться в какие-то организации или просто прийти на вокзал, и там разберутся?

Если говорится о Львовском вокзале, мы там – круглосуточно. В главном зале можно сказать, что у вас здесь есть медико-психологическое волонтерское сообщество, я бы хотел к ним. Вас направят. Всегда не хватает рук.

Вариантов как помочь, на самом деле много. Я занималась плетением сеток. Я занималась сборами. Я "решала" военным то, что им нужно. Я занималась тем, что привозила броники и каски. Волонтерство – это очень интересно. Когда напрямую контактируешь с людьми, когда понимаешь, что сделал что-то важное для их жизни, это не сравнится ни с чем.

Когда прилетело в дом, и человек 74 лет остался ни с чем. Она могла еще классно пожить в собственном доме, а случилось не так, и теперь ее везут во Львов и не понятно, что делать дальше. А я придумываю, как ей жить. И когда этот человек потом со слезами на глазах говорит "Танечка, я за тебя до конца своих дней буду молиться", это стоит всего. Времени, сил, нервов.

Я считаю, что люди мало помогают. Донатить – мало. Каждый человек должен выделить час в неделю и поплести сетку. Или встретить ВПЛ. Или пойти в приют. "Я работаю 5 дней в неделю" – как по мне, это отмазка.

Не имеешь денег задонатить, приди ко мне на вокзал. Пойди поплети маскировочные сетки. Есть много видеоуроков, как плести маскировочную сетку дома. Варианты есть, было бы желание.

"Мы сделали фото возле елки"

Когда вы виделись с Назаром?

Назар недавно приехал. Это был сюрприз. Потому что мы перед тем виделись 3 ноября и в следующий раз должны были встретиться в апреле. Так и живем. Ну а что делать? Принимаю это за реальность и живу.

Вечером накануне я была на своей классической медико-психологической волонтерке. Параллельно готовилась к запуску стрима – сбора на 2 миллиона гривен.

Назар говорит, что, видимо, даже не сможет посмотреть стрим. Я возвращаюсь домой и ложусь спать. Утром телефон просто разрывается. А я очень устаю физически на волонтерке. Выбиваю будильник. Раз. Дважды. В определенный момент беру телефон, а это Назар звонит. А кто не знает, военные не используют для общения обычную мобильную связь.

За эти 5 секунд я уже успеваю накрутить себя. Поднимаю трубку. А Назар говорит: "Ты дверь откроешь или нет?". Я подхожу, открываю ту дверь, смотрю на него и вообще не понимаю, сплю ли я, или что происходит.

Стрим мы не переносили. Все время, которое я могла провести с Назаром, я сидела на стриме. Потому что войну перенести нельзя. Подвести ребят – худшее, что может произойти.

Сколько времени вам удалось побыть вместе хотя бы так?

Где-то 4 – 5 дней. С детства мечтаю о том, что в моем доме будет стена с фотографиями возле елки за каждый год. В этом году Назар не приехал на праздники и фото не было. И тут он приезжает, а я понимаю: фотка будет.

Сегодня ночью я его провожала. Говорю: ты знаешь, этот раз я воспринимаю как твой бонусный приезд. Я не думаю "как грустно, что он уехал", я думаю, "как классно, что он приехал".

В этом году ты получила медаль за свою деятельность. Какие были ощущения?

Все произошло очень неожиданно. На День волонтера позвонили из одной из частей и говорят, что надо приехать забрать свою медаль. Я была шокирована. Тогда как раз был марафон по приютам и приютам, когда мы развозили подарки. Ну а что? Пусть Назар знает, какая я звезда (смеется).

На самом деле медаль дала ощущение, что все не зря. Я это делаю не для наград, а с другой стороны было так важно, что они это замечают. Очень круто зарядила.



Таня с медалью / Фото, предоставлено 24 Каналу

Этот Новый год я встречала сама дома. Праздновать сейчас мне не хочется. В 00:00 я стояла с бокалом красного вина и смотрела на свою медаль. Год был сложным, но прожитый правильно.