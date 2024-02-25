В жизни Фреймут было немало мужчин. Сейчас она замужем и воспитывает троих прекрасных детей. Больше о личной жизни телеведущей – читайте в материале 24 Канала.

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Первую любовь Фреймут превратила в мем

В утреннем шоу "Подъем", которое телеведущая вместе с Александром Педаном и Сергеем Притулой, вела в начале своей карьеры, она рассказала о своей первой школьной любви. Владимир Кравец, по словам женщины, сделал роковую ошибку – изменил ей с одноклассницей. Поэтому эту историю несчастливой детской любви Фреймут превратила в постоянную шутку в эфире программы.

Лучше бы он этого не делал, потому что в силу своей профессии я ему уже отомстила, вспоминая о его семейных историях в своих интервью,

– говорила Фреймут.

"Мужчина периода моего рагульства"

Первым важным мужчиной в жизни Фреймут стал британец Нил Митчелл. Старший на 20 лет иностранец покорил сердце украинской студентки своим элегантным ухаживанием. Пара начала вместе жить, а вскоре Ольга забеременела. Однако счастье влюбленных длилось недолго. Женщина поняла, что у ее любимого совсем другой менталитет и им трудно вместе, поэтому беременная дочкой Фреймут вернулась в Украину.

О своем решении женщина совершенно не жалела. Более того, она называла Нила мужчиной "периода своего рагульства". Телеведущей даже стыдно, что она находилась в отношениях с ним.

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Он не моего менталитета, ужасно ревновал, мне с ним было скучно. Он был агрессивный, неприятный, он мне стал неинтересен. Я поняла, что моему ребенку такой отец не нужен,

– рассказывала Ольга.

И все же Фреймут благодарна Нилу за прекрасную дочь Злату. Кстати, девушка не общается с родным отцом.

Беременной Фреймут сделал предложение другой мужчина

Вернувшись в Украину, у Ольги возникли отношения с продюсером "5 канала" Александром Ракоидом. Мужчина долго не думал и сделал предложение беременной женщине. Ольга предложение нового ухажера приняла. Пара находилась только в церковном браке, а официально они не женились.

"Мне стало интересно, до чего это дойдет. И вот мы поженились. У него очень хорошая семья. Он из семьи телевизионщиков, его отец – известный оператор. Но на дружбе брака не построишь. Думаю, ни я его не любила, ни он меня", – призналась Фреймут.

Так что их семейная жизнь завершилась через 3 года.

Служебный роман перерос в крепкую семью

Во время работы на "Новом канале" Фреймут познакомилась с продюсером и гендиректором Владимиром Локотком. Паре приписывали служебный роман, но Ольга уверяет, что у них были только дружеские и рабочие отношения. Уже когда телеведущая перешла на "1+1", то поняла, что скучает по Владимиру. Именно она первой разобралась в своих чувствах и проявила инициативу.

В 2016 году телеведущая родила Локотко сына Валерия, а в 2017 году – дочь Евдокию. После рождения второго общего ребенка влюбленные сразу же поженились.

Кстати, все детали о романе с Владимиром Ольга рассказала в интервью уже позже, ведь первые 2 года отношений она скрывала его имя.

Фреймут не хотела говорить о своих отношениях, потому что считает, что счастье любит тишину. Но однажды она призналась, что Владимир – совсем не романтический, и сначала она на это обижалась. Однако женщина любит другие черты характера своего мужа и считает их более важными.

Именно в браке с Локотком Фреймут перестала быть "сильной женщиной". Ей нравится то, как мужчина о ней заботится. Из-за полномасштабной войны в Украине супруги вынуждены жить отдельно. Владимир остался в Киеве, а Ольга вместе с детьми переехала к родственникам в Великобританию.