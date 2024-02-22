Домашние свидания супругов

Инсайдер издания, который приближен к актерской паре, назвал звезду сериала "Сплетница" и исполнителя главной роли в фильме "Дэдпул" "родственными душами".

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Несмотря на то, что Блейк и Райан есть многодетными супругами и воспитывают четырех дочерей, они находят время друг на друга. Одним из секретов счастливого брака актеров являются их домашние свидания. Актеры любят проводить вечера дома и вместе готовить.

Блейк и Райан оба любят готовить, и им нравится вместе смотреть кулинарные шоу. Иногда их вечерние свидания предусматривают просмотр реалити-шоу,

– рассказали инсайдеры.

Пара также любит приглашать к себе домой друзей. Частой гостьей у них является певица Тейлор Свифт. Блейк и Райан могут устраивать с друзьями домашние танцевальные вечеринки, и тогда к ним присоединяются дети.

Кстати, сами актеры говорят, что секрет их отношений в том, чтобы быть не только любовниками, но и друзьями. Именно поэтому им всегда весело вместе.