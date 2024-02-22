Домашні побачення подружжя

Інсайдер видання, який наближений до акторського подружжя, назвав зірку серіалу "Пліткарка" та виконавця головної ролі у фільмі "Дедпул" "спорідненими душами".

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Попри те, що Блейк та Раян є багатодітним подружжям і виховують чотирьох доньок, вони знаходять час один на одного. Одним із секретів щасливого шлюбу акторів є їхні домашні побачення. Актори полюбляють проводити вечори вдома і разом готувати.

Блейк і Раян обоє люблять готувати, і їм подобається разом дивитися кулінарні шоу. Іноді їхні вечірні побачення передбачають перегляд реаліті-шоу,

– розповіли інсайдери.

Пара також полюбляє запрошувати до себе додому друзів. Частою гостею у них є співачка Тейлор Свіфт. Блейк та Раян можуть влаштовувати з друзями домашні танцювальні вечірки, і тоді до них долучаються діти.

До речі, самі актори кажуть, що секрет їхніх стосунків у тому, щоб бути не лише коханцями, а й друзями. Саме тому їм завжди весело разом.