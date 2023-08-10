Два розлучення та роман з 23-річною: все, що відомо про особисте життя скандального Остапчука

Днями у мережі розгорівся скандал через висловлювання Володимира Остапчука та його колег про депіляцію. За шоумена одразу заступилася його теперішня дівчина Катерина Полтавська. Однак це вже не вперше, коли Остапчук зневажливо ставиться до жінок.

Серед тих, кого 38-річний ведучий публічно ображав, були і його колишні дружини. Про скандальне розлучення з Оленою Войченко, розрив з Христиною Горняк та стосунки з 23-річною Катериною Полтавською розповідаємо далі у матеріалі 24 Каналу.

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Скандальне розлучення з Оленою Войченко

У 2007 році Володимир Остапчук одружився з Оленою Войченко. У жовтні 2019 року з'явилася новина про їхнє розлучення. Подружжя виховало двох дітей – доньку Емілію та сина Евана, навіть планувало назавжди переїжджати в Канаду, але після того, як Остапчук був ведучим Євробачення-2017, його кар'єра різко почала зростати, тому сім'я залишилася в Україні.

Подейкували, що причиною розлучення став роман Володимира з нотаріусом Христиною Горняк, який він закрутив під час участі в "Танцях з зірками". Однак сама Христина запевняла, що це не так.

Це розлучення було одним з найскандальніших в українському шоу-бізнесі. Лише в січні 2023 року Володимир Остапчук зізнався, що наробив багато дурниць, про які тепер шкодує. Влітку минулого року шоумен літав до колишньої дружини та дітей в Канаду, де вони живуть під час повномасштабної війни. Нещодавно у своєму блозі Остапчук розповідав, що старається спілкуватися з дітьми хоча б раз на тиждень.

Другий шлюб з Христиною Горняк

У серпні 2019 року Володимир був ведучим на весіллі в Італії, де познайомився зі своєю другою дружиною. Христина тоді була подружкою нареченої. Однак історія кохання розпочалася згодом. Спочатку Остапчук і Горняк поспілкувалися, а потім повернулися до звичного життя, не зацікавившись одне одним.

Шоумен розповідав, що наступні декілька тижнів після цього знайомства були непростими для нього. У той час він розпочав активну підготовку до прямих ефірів "Танців з зірками" та процес розлучення з Оленою Войченко. З Христиною Остапчук випадково зустрівся за лаштунками проєкту. Саме тоді між ними промайнула іскра, а згодом були тижні листувань, дружнє спілкування, перше побачення та романтична подорож у Париж.

Закохані не одразу оприлюднили свої стосунки, а коли все стало відомо, Христина подякувала обранцю за кохання та турботу. За її словами, після зустрічі з ним почалося нове життя. Цей роман стрімко розвивався і 15 жовтня 2020 року Остапчук і Горняк зіграли пишне весілля. Однак подружнє життя тривало недовго.



Весілля Христини Горняк та Володимира Остапчука / Фото з інстаграму

Після того, як влітку 2022 року ведучий літав до дітей у Канаду, подружжя перестало публікувати спільні фото в соцмережах, не з'являлося разом на публіці. Вже тоді ходили чутки про розрив. Як стало відомо пізніше, восени того ж року пара офіційно розлучилася. Христина переїхала у Відень, а Володимир закрутив роман з 23-річною Катериною Полтавською.

Роман з 23-річною Катериною Полтавською

У соцмережах давно обговорювали ці стосунки, однак офіційно Володимир і Катерина підтвердили їх лише навесні 2023 року. Полтавська натякала, що цей роман розпочався, коли Остапчук вже не був у шлюбі з Горняк. Дівчина нібито не знає, як відбити одруженого чоловіка.

Після оприлюднення стосунків закохані перестали ховатися від публіки. Вони постійно з'являються в інстаграм-сторіс одне одного, разом працюють над ютуб-програмою "Мекнув – питайте". В одному з випусків Остапчук розповів, що був першим чоловіком у своєї теперішньої обраниці, а 16-річна різниця у віці їх зовсім не бентежить.

Ба більше, шоумен познайомив Катю з батьками й разом з нею почав облаштовувати будинок, який придбав, бувши у шлюбі з Христиною. Горняк дізналася про це з соцмереж і була дуже здивована, адже після розлучення питання будинку залишалося відкритим. Схоже, що Остапчук не планує домовлятися на цю тему з колишньою дружиною, тож вона налаштована звертатися до суду.

А Катерина Полтавська тим часом обирає меблі у спільне житло та готується до переїзду. У всіх конфліктах і скандалах, які виникають навколо її коханого, завжди підтримує його та захищає. До прикладу, днями вийшов новий випуск "Мекнув – питайте", де Володимир з друзями обговорювали необхідність жіночої депіляції. Після цього на Остапчука вилилася хвиля хейту, а Катерина не забарилася стати на захист обранця.

Однак невідомо, скільки часу триватимуть ці стосунки. Є чутки, що Катерина та Володимир вже навіть одружилися, однак жоден з них не підтверджує і не спростовує цю інформацію.